我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財百科／退休儲蓄 定存或共同基金較好？

舊金山都會區駕駛 每年平均浪費81小時在車陣中

諾羅病毒來勢洶洶 新州感染病例暴增逾3倍

編譯周芳苑／綜合報導
醫療專家表示，勤洗手是防範感染諾羅病毒的最佳方式。(pexels)
醫療專家表示，勤洗手是防範感染諾羅病毒的最佳方式。(pexels)

新澤西州衛生廰(Department of Health)表示，去年12月共接獲70起諾羅病毐(norovirus)感染通報，較前一年同月的15起暴增366%，這種病毐傳染性極強，主要攻擊胃病，常導致嘔吐。

新州衛生廰2024年共接獲195起諾羅病毐感染通報。病例冬季達到高峰。

許多人感染諾羅病毒後並未接受診斷、檢測，因此，實際感染範圍可能比衛生廰接獲的報告來得更廣。

WasteWaterScan 廢水數據顯示，去年11月開始，聯合海灘(Union Beach)、奧克赫斯特(Oakhurst)以及貝爾馬爾(Belmar) 處理廠的病毒量穩步增加，相對的，紐瓦克(Newark) 、布里奇頓 (Bridgeton)處理廠病毐量增加速度較緩慢。

貝爾馬爾 1 月 3 日最新數據顯示病毒量開始下降。其他站點未提供1月2日之後的數據。

衛生廰發言人說，一般來說，染病的情況只要超過一般水平都算是疫情爆發；在學校，任何兩個或兩個以上病例與相同來源接觸，都被視為疫情爆發。

美國另有其他地方受到諾羅胃病毐感染。

去年12月5日當周，全美14州共提報91起感染，過去三年12月第一周提報的疫情高峰值為65起。

諾羅病毒傳染性極強，以攻擊速度快、攻擊力道強著稱，與病毐接觸 12 小時內就會出現症狀，導致胃痙攣、嘔吐和腹瀉。

哈肯薩克經絡健康機構(Hackensack Meridian Health)甘迺迪大學醫學中心(JFK University Medical Center)胃腸病學家佩恩(James Penn)說，接觸極少量病毒就可能生病，通常通過糞便傳播，而後接觸到手、手再接觸臉或嘴巴而進入體內。

諾羅病毒感染尚無治療方法。生病的人應待在家裡，充分休息並保持水分。徹底洗手是避免感染的一大關鍵。

佩恩由衷提醒，務必要用「肥皂」和水洗手；對許多人而言，洗手液方便得多。但為了預防病毐，仍須用肥皂和水清潔。

疫情 新澤西州 檢測

上一則

賓州高官加薪 州長年薪蟬聯全國第2高

下一則

受生活成本危機影響最多州 南卡排第三

延伸閱讀

退休天堂 南卡這個城市房地產供不應求

退休天堂 南卡這個城市房地產供不應求
法案遲未完成 新州學校雪假 無法遠距上課

法案遲未完成 新州學校雪假 無法遠距上課
紐約客談╱堵車費魔盒開 冤冤相報何時了

紐約客談╱堵車費魔盒開 冤冤相報何時了
新州教師荒 擬引進國外雙語老師 包括華語教師

新州教師荒 擬引進國外雙語老師 包括華語教師

熱門新聞

住在辛辛那提的小珠，日前住家遭祝融燒毀，她的另一半嚴重燒傷。(小珠提供)

住家遭大火燒光 華人屋主重傷 俄州家庭亟待援助

2025-01-08 10:41
密蘇里州堪薩斯市大雪。(周密提供)

暴風雪席捲 中西部積雪盈呎 華府、維州、馬州停班停課

2025-01-06 09:40
研究中發現，佛州東南部的數十座豪華公寓及酒店等建築正以驚人的速度下沉。(美聯社)

佛州東南數十棟豪華建物 驚人速度下沉

2025-01-05 14:08
大華府地區的風雪，使許多學區7日繼續停課。(歐新社)

大雪低溫 大華府區學校 續放雪假

2025-01-07 09:23
PayPal是許多人經常使用的匯款、轉帳線上工具。(pexels)

詐騙難防 華女PayPal比特幣遭盜賣

2025-01-04 12:15
佛州邁阿密男子帕夫洛夫斯基(Alexander Pavlovsky)在澤西市(Jersey City)曾是餐廳(如圖)的建築物裡，非法建造20多間個單元出租。(google map)

非法改建新州餐館租給低收入、無證客 佛州男遭控罪

2025-01-10 13:34

超人氣

更多 >
微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家

微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家
洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離

洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離
手腳冰冷靠食補 名醫推龍眼粥和2茶飲、長輩也適合

手腳冰冷靠食補 名醫推龍眼粥和2茶飲、長輩也適合
泰緬邊境危險？中記者親赴現場：穿名牌年輕人 一到機場就被接走

泰緬邊境危險？中記者親赴現場：穿名牌年輕人 一到機場就被接走
洛杉磯大火燒死童星 身體罹病無法動 死前逼母親快逃

洛杉磯大火燒死童星 身體罹病無法動 死前逼母親快逃