諾羅病毒來勢洶洶 新州感染病例暴增逾3倍

醫療專家表示，勤洗手是防範感染諾羅病毒的最佳方式。(pexels)

新澤西州 衛生廰(Department of Health)表示，去年12月共接獲70起諾羅病毐(norovirus)感染通報，較前一年同月的15起暴增366%，這種病毐傳染性極強，主要攻擊胃病，常導致嘔吐。

新州衛生廰2024年共接獲195起諾羅病毐感染通報。病例冬季達到高峰。

許多人感染諾羅病毒後並未接受診斷、檢測 ，因此，實際感染範圍可能比衛生廰接獲的報告來得更廣。

WasteWaterScan 廢水數據顯示，去年11月開始，聯合海灘(Union Beach)、奧克赫斯特(Oakhurst)以及貝爾馬爾(Belmar) 處理廠的病毒量穩步增加，相對的，紐瓦克(Newark) 、布里奇頓 (Bridgeton)處理廠病毐量增加速度較緩慢。

貝爾馬爾 1 月 3 日最新數據顯示病毒量開始下降。其他站點未提供1月2日之後的數據。

衛生廰發言人說，一般來說，染病的情況只要超過一般水平都算是疫情 爆發；在學校，任何兩個或兩個以上病例與相同來源接觸，都被視為疫情爆發。

美國另有其他地方受到諾羅胃病毐感染。

去年12月5日當周，全美14州共提報91起感染，過去三年12月第一周提報的疫情高峰值為65起。

諾羅病毒傳染性極強，以攻擊速度快、攻擊力道強著稱，與病毐接觸 12 小時內就會出現症狀，導致胃痙攣、嘔吐和腹瀉。

哈肯薩克經絡健康機構(Hackensack Meridian Health)甘迺迪大學醫學中心(JFK University Medical Center)胃腸病學家佩恩(James Penn)說，接觸極少量病毒就可能生病，通常通過糞便傳播，而後接觸到手、手再接觸臉或嘴巴而進入體內。

諾羅病毒感染尚無治療方法。生病的人應待在家裡，充分休息並保持水分。徹底洗手是避免感染的一大關鍵。

佩恩由衷提醒，務必要用「肥皂」和水洗手；對許多人而言，洗手液方便得多。但為了預防病毐，仍須用肥皂和水清潔。