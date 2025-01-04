撞殘單車騎士 賓州水管公司判賠2900萬元

賓州中年男士威爾遜(Heath Wilson)2022年在蘭卡斯特郡(Lancaster County)步道騎自行車，被水管公司一員工開車撞倒致殘，圖為事發當時照片。(法院紀錄截圖)

賓州 中年男士威爾遜(Heath Wilson)2022年在蘭卡斯特郡(Lancaster County)步道騎自行車，被水管公司一員工開車撞倒致殘，如今住在長期照護機構，切斯特郡(Chester County)陪審團判肇事者賠償2900萬元。

事情發生在2022年7月16日，當時51歲的威爾遜在步道Enola Low-Grade Trail上騎自行車，水管公司JM Lapp Plumbing & Heating員工貝勒(Donald Beiler)開著福特卡車Ford Econoline E350 Super Duty將他撞倒，威爾遜腦部受重傷。

威爾遜2023年在切斯特郡法院控告商用卡車司機貝勒和司機的雇主JM Lapp Plumbing & Heating公司。

律師事務所Morgan & Morgan律師博伊蘭(Clancy Boylan)代表威爾遜，他說，威爾遜有優先權，司機有責任讓路；況且，司機貝勒在事故發生道路所在地點已生活了近十年，應對十字路口熟悉。

在為期一周的審判中，為威爾遜作證的一位專家說，時速29哩行駛的司機至少100碼外可清晰看到自行車騎士，理應停下或減速。

司機和水管公司代表律師辯稱，威爾森對事故經過已無記憶，撞擊時也沒有目擊者；貝勒當時在限速內行駛，自行車騎士突然以高速從小路轉入道路，並稱威爾遜是「經驗豐富的騎士」，對十字路口也應該熟悉，因此威爾森應意識到自己的責任，以及騎車者須遵守規則和安全事項。

律師先前估計威爾遜遭受的經濟與醫療損失共計1200萬元，水管公司和司機的律師提出50萬元和解遭拒絕，最終提交陪審團審判。

陪審團認定司機和水管公司有責任，並判賠威爾森2900萬元。包括損害賠償、外加傷害造成的痛苦、羞辱、失去生活樂趣以及毀容等1600萬元賠償。