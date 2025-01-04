我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國青年失業率居高不下 BBC：碩士端盤子 學士當臨演

制止飼主虐狗 密州男反遭亂棍打死

撞殘單車騎士 賓州水管公司判賠2900萬元

編譯周芳苑／綜合報導
賓州中年男士威爾遜(Heath Wilson)2022年在蘭卡斯特郡(Lancaster County)步道騎自行車，被水管公司一員工開車撞倒致殘，圖為事發當時照片。(法院紀錄截圖)
賓州中年男士威爾遜(Heath Wilson)2022年在蘭卡斯特郡(Lancaster County)步道騎自行車，被水管公司一員工開車撞倒致殘，圖為事發當時照片。(法院紀錄截圖)

賓州中年男士威爾遜(Heath Wilson)2022年在蘭卡斯特郡(Lancaster County)步道騎自行車，被水管公司一員工開車撞倒致殘，如今住在長期照護機構，切斯特郡(Chester County)陪審團判肇事者賠償2900萬元。

事情發生在2022年7月16日，當時51歲的威爾遜在步道Enola Low-Grade Trail上騎自行車，水管公司JM Lapp Plumbing & Heating員工貝勒(Donald Beiler)開著福特卡車Ford Econoline E350 Super Duty將他撞倒，威爾遜腦部受重傷。

威爾遜2023年在切斯特郡法院控告商用卡車司機貝勒和司機的雇主JM Lapp Plumbing & Heating公司。

律師事務所Morgan & Morgan律師博伊蘭(Clancy Boylan)代表威爾遜，他說，威爾遜有優先權，司機有責任讓路；況且，司機貝勒在事故發生道路所在地點已生活了近十年，應對十字路口熟悉。

在為期一周的審判中，為威爾遜作證的一位專家說，時速29哩行駛的司機至少100碼外可清晰看到自行車騎士，理應停下或減速。

司機和水管公司代表律師辯稱，威爾森對事故經過已無記憶，撞擊時也沒有目擊者；貝勒當時在限速內行駛，自行車騎士突然以高速從小路轉入道路，並稱威爾遜是「經驗豐富的騎士」，對十字路口也應該熟悉，因此威爾森應意識到自己的責任，以及騎車者須遵守規則和安全事項。

律師先前估計威爾遜遭受的經濟與醫療損失共計1200萬元，水管公司和司機的律師提出50萬元和解遭拒絕，最終提交陪審團審判。

陪審團認定司機和水管公司有責任，並判賠威爾森2900萬元。包括損害賠償、外加傷害造成的痛苦、羞辱、失去生活樂趣以及毀容等1600萬元賠償。

賓州

上一則

新州森林發現冰箱 內藏無名女屍待指認

下一則

健保、駕照、性侵調查 新州多項新法生效

延伸閱讀

走過百年 賓州伯利恆三一聯合教堂熄燈

走過百年 賓州伯利恆三一聯合教堂熄燈
AI產業領導人爭先恐後投資核電

AI產業領導人爭先恐後投資核電
場邊人語／烏鴉作怪 鋼人落敗

場邊人語／烏鴉作怪 鋼人落敗
美股最錢線／知名空頭：明年續漲 但應採取槓鈴策略

美股最錢線／知名空頭：明年續漲 但應採取槓鈴策略

熱門新聞

西北大學一名來自中國的法學院碩士生，失聯將近一周後找到。(西北大學臉書)

失聯西北大學中國生找到 在德州遭邊境保護局拘留

2024-12-30 08:52
PayPal是許多人經常使用的匯款、轉帳線上工具。(pexels)

潛伏9個月才下手 華女PayPal比特幣遭詐騙團夥盜賣

2025-01-03 09:14
新罕布夏州威克菲爾德鎮這棟民宅，聖誕節當天傳出意外，一家四口疑似在睡夢中因一氧化碳中毒而死。(美聯社)

新罕州亞裔女一家4口 聖誕節一氧化碳中毒亡

2024-12-27 21:26
賓州諾里斯敦州立醫院51歲員工康普頓(Bridget Compton，左)因盜領一名無期徒刑精神病患亞裔婦女鄭阮(右)13多萬元的存款遭控罪。(巴克斯郡警長辦公室)

盜領亞裔女病患13萬 賓州醫院員工舉家出遊、贈母萬元禮

2024-12-30 16:19
CDC表示，感染諾羅病毒後，通常會出現胃痛、腹瀉等症狀。(pexels)

流感、諾羅病毒肆虐 歲末假期難熬

2025-01-01 09:56
佛羅里達州現年22歲的披薩外送員阿爾維洛(右)嫌顧客只給了兩元小費，隨後竟夥同一名男子回去攻擊顧客，以小刀連刺對方14刀，而遭警方逮捕。(取自奧西奧拉郡警長辦公室官網)

嫌小費少 佛州披薩外賣女猛刺孕婦14刀

2024-12-26 20:02

超人氣

更多 >
這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月

這個怪怪方法 可讓洋蔥保存長達8個月
美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級

美對富人賣房課徵這個稅 如今卻因房價高漲 害到中產階級
嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元

嫌貴又想穿？ 中民眾自製高仿「加拿大鵝」 成本339元
不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返

不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返
潛伏9個月才下手 華女PayPal比特幣遭詐騙團夥盜賣

潛伏9個月才下手 華女PayPal比特幣遭詐騙團夥盜賣