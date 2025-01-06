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新州教師荒 擬引進國外雙語老師 包括華語教師

編譯周芳苑／綜合報導
新州持續缺乏老師，正考慮從外國引進雙語教師。(新州澤西市公校臉書)
新州持續缺乏老師，正考慮從外國引進雙語教師。(新州澤西市公校臉書)

新澤西州大學階段前的K-12學校教師持續短缺，州府正考慮動用鮮為人知的BridgeUSA J-1簽證計畫，從外國延攬雙語教師為主的教員，其中包括華語教師。

美國國務院教育和文化局(Bureau of Educational and Cultural Affairs)2016年起負責推行BridgeUSA J-1簽證計畫，允許各學區以「交流訪客」(exchange visitors)身份聘請海外教師，與美國人跨文化交流。簽證有效期3年。

州府官員與學校倡議團體「Garden State Coalition of Schools」於去年底提到，國際教師市場可能是下一個機會。

教師必須有聯邦批准組織的贊助才能申請J-1簽證，而且在州指導方針下，新州學校必須證明無法找到所需合格教師才能聘請國際教師，受聘國際教師薪酬須與美國受聘教師相當。

醫生、學生、研究人員、互惠生、教授和教師都有資格申請J-1簽證。據新州教育廰指導方針，國際教師須有機會參與原籍國及其工作學區內母校的雙向跨文化交流活動。

新州2000年代初開始缺老師，新冠疫情期間更嚴重，帕特森(Paterson)、澤西市(Jersey City)等多處學區被迫依賴線上課程。帕特森目前有118個教職空缺，希望藉助50萬元州府撥款協助既有的非教師員工獲得證書、轉任合格教師。

新州已討論從西班牙和葡萄牙延攬雙語教育為主的老師，其他國家也對此表達興趣。

為因應華語師資短缺，新州簽署協議，邀請台灣學校的專業華文教師到美國大學和學區任教，並參與漢語教師計畫(Mandarin Chinese Language Teachers Program)，學區可聘請合格華語教育工作者。

教師短缺是全美普遍問題，但新州聘用的國際教師數量比其他州少，去年僅32人；2023 年北卡透過J-1簽證計畫聘用1063名國際教師，其次依序是佛州，聘用996名國際教師，紐約州則聘用108 名持J-1簽證教師。

新州2016、2017年J-1簽證教師共18名；2018至2022年依序是25、20、7、23及27人。

簽證 新州 學區

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