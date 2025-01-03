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新州2025房價漲速減、 保費升 大紐約區租金小漲

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西州2025年房價預計將持續上漲，但是漲幅減緩，可能介於2%至4%。(pexels)
新澤西州2025年房價預計將持續上漲，但是漲幅減緩，可能介於2%至4%。(pexels)

新的一年到來，各類資產前景備受關注。根據預測，新澤西州2025年房價預計將持續上漲，但是漲幅減緩，可能介於2%至4%，房屋保費也上升。

對許多人來說，房屋是最大的資產之一，不僅是棲身之所，也是重大財務投資；這一項投資的成長前景年年變化，各級政府措施難免產生影響，2025年也不例外。

在新澤西州，房價近幾年一路上漲， 10月份新州平均房價較前一年同期上漲 8.4%，預計2025年續漲，漲幅將小得多。 Realtor.com、全國房地產經紀人協會(National Association of Realtors)和Bankrate等機構的專家預測，2025年房價漲幅約2% 至 4%。

聯準會2024年兩度宣布降息，創2020年來首例，將利率從23年最高點5.25%至5.5%下調至4.5%至4.75%，受此影響，房貸利率應聲降低，2024年10月降至6%至7%，低於前一年同月份的高點8%。

對於新澤西州想要換房搬家、或者首次購屋者來說，2025年房價微幅下跌的趨勢仍將持續。

至於房屋保費，新的一年將看漲。

由於房產價值上揚、通膨加劇以及全國性災難更頻繁，新州乃至於全美各地2025年房屋保費都將上漲。惠譽評級(Fitch Ratings)最近對進行訪查，約56% 受訪專家認為2025年保費將上漲，其中26%預計漲幅小於5%、30%預計漲幅超過5%。

2025 年購屋者人口結構也可能產生變化。全國房地產經紀人協會稱，2024 年首次購屋者年齡的中間值為38歲，創歷史新高，高於2023年的35歲，展望2025年，由於房價漲、房貸利率升，人們需要花更多時間存錢，購屋者年齡將繼續增加；此外，由於屋主的房屋淨值大增，2025年全現金購屋比率將上增，高於2024年的全現金購屋的26%。

針對租金，Realtor.com 稱，全美10月租金連續第15個月下跌 ，大紐約都會區情況不同，2025年租金可能持續小幅上漲。

房價 新澤西州 保費

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