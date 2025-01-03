走過百年 賓州伯利恆三一聯合教堂熄燈

一座會眾歷史可追溯至19世紀的教堂即將關閉，並將出售其建築物所得的數十萬元，捐贈給一家位於賓州 以聖經中耶穌誕生地命名城市的慈善機構。

根據賓州艾倫敦(Allentown)「晨報」(The Morning Call)報導，伯利恆三一聯合教會(Trinity United Church of Christ)在上月底舉行最後一場禮拜，該教會成員因此捐贈了近40萬元的奉獻，為數十年教區生活畫下句點。

三一教堂與許多其他教堂一樣，面臨會眾人數不斷減少的問題，因此決定將這座有著哥德復興風格大型彩色玻璃窗的教堂，賣給了另一個教會。

三個伯利恆聯合基督教會(Bethlehem United Church of Christ)會眾於1972年成立了三一教會，分別是錫安教會(Zion Church)、加略教會(Calvary Church)和在1888年成立的聖保羅歸正會教會(St. Paul’s Reformed Church)。

聖保羅教會在1957年買下這座建於1913年的教堂；出售後，三一教會領袖根據教會成員與受助者的參與選擇捐款。

三一教會牧師沙佩爾(Den Schappell)表示：「會眾對於我們透過我們的食品分發站(Food Pantry)和志工努力，在社區所做的事感到非常自豪，我們希望留下點成就來繼續這些努力。」

這座教堂的受助者包括了遊民 收容所、食品分發站、教會事工、附近的傑佛遜小學、摩拉維亞大學(Moravian University)音樂計劃和當地的美國童子軍協會等。