我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積電亞利桑納廠帶動開發 建商計畫在周遭打造都會生活區

梁朝偉登「21世紀60位最佳演員」 排名勝阿湯哥、小勞勃道尼…

走過百年 賓州伯利恆三一聯合教堂熄燈

編譯尤寶琪／綜合報導

一座會眾歷史可追溯至19世紀的教堂即將關閉，並將出售其建築物所得的數十萬元，捐贈給一家位於賓州以聖經中耶穌誕生地命名城市的慈善機構。

根據賓州艾倫敦(Allentown)「晨報」(The Morning Call)報導，伯利恆三一聯合教會(Trinity United Church of Christ)在上月底舉行最後一場禮拜，該教會成員因此捐贈了近40萬元的奉獻，為數十年教區生活畫下句點。

三一教堂與許多其他教堂一樣，面臨會眾人數不斷減少的問題，因此決定將這座有著哥德復興風格大型彩色玻璃窗的教堂，賣給了另一個教會。

三個伯利恆聯合基督教會(Bethlehem United Church of Christ)會眾於1972年成立了三一教會，分別是錫安教會(Zion Church)、加略教會(Calvary Church)和在1888年成立的聖保羅歸正會教會(St. Paul’s Reformed Church)。

聖保羅教會在1957年買下這座建於1913年的教堂；出售後，三一教會領袖根據教會成員與受助者的參與選擇捐款。

三一教會牧師沙佩爾(Den Schappell)表示：「會眾對於我們透過我們的食品分發站(Food Pantry)和志工努力，在社區所做的事感到非常自豪，我們希望留下點成就來繼續這些努力。」

這座教堂的受助者包括了遊民收容所、食品分發站、教會事工、附近的傑佛遜小學、摩拉維亞大學(Moravian University)音樂計劃和當地的美國童子軍協會等。

賓州 遊民

上一則

全美罕見 喬州威郡校車完全採用清潔能源

下一則

多家科技業進駐 芝加哥辦公樓市場前景樂觀

延伸閱讀

賓州醫院治癌痊癒 退伍軍人轉當護士助人

賓州醫院治癌痊癒 退伍軍人轉當護士助人
專人每周上發條 賓州府273座老鐘有活力

專人每周上發條 賓州府273座老鐘有活力
CBP查獲逾2.2萬張偽造賓州汽車貼紙

CBP查獲逾2.2萬張偽造賓州汽車貼紙
夏威夷台灣基督長老教會 讚美禮拜慶聖誕

夏威夷台灣基督長老教會 讚美禮拜慶聖誕

熱門新聞

佛羅里達州現年22歲的披薩外送員阿爾維洛(右)嫌顧客只給了兩元小費，隨後竟夥同一名男子回去攻擊顧客，以小刀連刺對方14刀，而遭警方逮捕。(取自奧西奧拉郡警長辦公室官網)

嫌小費少 佛州披薩外賣女猛刺孕婦14刀

2024-12-26 20:02
西北大學一名來自中國的法學院碩士生，失聯將近一周後找到。(西北大學臉書)

失聯西北大學中國生找到 在德州遭邊境保護局拘留

2024-12-30 08:52
新罕布夏州威克菲爾德鎮這棟民宅，聖誕節當天傳出意外，一家四口疑似在睡夢中因一氧化碳中毒而死。(美聯社)

新罕州亞裔女一家4口 聖誕節一氧化碳中毒亡

2024-12-27 21:26
賓州諾里斯敦州立醫院51歲員工康普頓(Bridget Compton，左)因盜領一名無期徒刑精神病患亞裔婦女鄭阮(右)13多萬元的存款遭控罪。(巴克斯郡警長辦公室)

盜領亞裔女病患13萬 賓州醫院員工舉家出遊、贈母萬元禮

2024-12-30 16:19
CDC表示，感染諾羅病毒後，通常會出現胃痛、腹瀉等症狀。(pexels)

流感、諾羅病毒肆虐 歲末假期難熬

2025-01-01 09:56
2024年最後一天，美國北部多州可能看見極光。(歐新社資料照片)

除夕賞極光北部多州都有機會 把握這些最佳時段

2024-12-30 20:23

超人氣

更多 >
多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票
華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜
遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國

遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國
非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段

非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段
理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣

理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣