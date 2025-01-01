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專人每周上發條 賓州府273座老鐘有活力

編譯廖振堯／綜合報導

參觀賓州政府大樓的遊客往往被雄偉的拋光大理石、複雜精細的雕刻和藝術品所吸引目光，而略過了一些最無價的寶藏：在大大小小房間及辦公室內的數百個骨董時鐘，直到現在還有專人每周上發條、校正時間，確保它們能永遠滴答走動。

美聯社報導，負責維護時鐘的吉爾(Bethany Gill)示範她的保養行程。她會帶著梯子、特殊工具一間間地打開時鐘蓋，上好發條並檢查時間，如此重複直到大樓內的273個老時鐘恢復活力；上緊發條後時鐘大約能夠運轉一周。

吉爾所在的公司剛從大樓保護委員會獲得一份五年52萬6000元的時鐘對時和維修合約。

委員會的歷史學家威爾森(Jason Wilson)表示，骨董時鐘使得這座建築如此獨特和複雜，連時鐘周圍的壁爐架都是量身設計的。這273個時鐘大部分由桃花心木或上色桃花心木製成，許多嵌入到壁爐架上或建築本身，經常從大樓小心地移去其他設施清潔、維護和修理。

賓州政府大樓由建築師約瑟夫·M·休斯頓(Joseph M. Huston)設計，他在1901年的設計競賽拔得頭籌。除無數其他精美設計外，休斯頓設計了至少180個特製鐘殼，包括較小的「拱心石鐘」(keystone clocks)，提醒人們賓州在建國過程中的關鍵地位，並呼應「拱心石州」(Keystone State)的別稱。

然而休斯頓卻在國會大廈建設項目期間被判串謀詐騙國家罪，並在賓州的另一個地標─費城的東州監獄關押了好幾個月才出獄。

賓州 費城 監獄

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