我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台漫畫家、政論名嘴魚夫肝癌離世 享壽64歲

中國女星趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我

屢傳缺失 費城法官下令警長加強法庭維安

編譯潘勛／綜合報導

因為費城多個法院去年發生72起安全事故，如攻擊人、放話威脅及法警人手不足，且今年結束總計只怕更多；當地法官已向費城市警局長下令，要求改善警方「系統疏失」，加強法院安全維護。

美聯社報導，費城法官們本周下令指出，市警局在刑事法院、家庭法撫中心、市政廳法院等審判地點人手沒派足，對公共安全造成「立即威脅」。去年費城各法院發生72起安全事故，今年結束時，預做總件數會更多。相形之下，2019年只傳出25起事故。

2月監視鏡頭拍下一起駭人事故，兩名男子在費城家事法院(Philadelphia Family Court)穿堂扭打，而地上躺了另名似乎失去意識的男子，只有單一名法警在試圖控制住局面。

費城女警長比拉(Rochelle Bilal)表示，警力短絀是全國皆然的問題，要找更多資金來招募、訓練及雇用更多人手。律師及法院官員表示，人力短缺已經常導致審判延誤，不僅讓法院工作人員洩氣，證人、被害人及被告都一樣。

初審法院法官麥德摩特(Barbara McDermott)對此表示，要被害人、被告的家屬，一等就是好幾個鐘頭，才有機會做被害人證供，或向庭上陳詞，這些感受成本是無法量化估算的。

審判長帕迪拉(Nina Wright Padilla)等法院官員要求比拉警長30天內繳交安全計畫，90天內要落實。

比拉已要求市議會增加警局預算30%，也就是1000多萬元，才能在市內五個法院大樓配置足夠的警力。費城市警局也要承擔押運犯人的職務。

已在費城市法院系統任職40年的辯護律師布列南(William J. Brennan)表示，目前刑事司法中心，比起新冠疫情之前已較不繁忙，但他覺得反而更不安全。

費城 疫情 預算

上一則

華府以樂會友 1月5日邀請方瓊線上開講

下一則

CBP查獲逾2.2萬張偽造賓州汽車貼紙

延伸閱讀

費城地方檢察長與華埠僑領召開座談會

費城地方檢察長與華埠僑領召開座談會
謀殺12人 費城毒梟獲拜登特赦逃過死刑

謀殺12人 費城毒梟獲拜登特赦逃過死刑
費城動物園光影之旅

費城動物園光影之旅
Wonder外送 擴大服務費城地區 明年將開分店

Wonder外送 擴大服務費城地區 明年將開分店

熱門新聞

佛羅里達州現年22歲的披薩外送員阿爾維洛(右)嫌顧客只給了兩元小費，隨後竟夥同一名男子回去攻擊顧客，以小刀連刺對方14刀，而遭警方逮捕。(取自奧西奧拉郡警長辦公室官網)

嫌小費少 佛州披薩外賣女猛刺孕婦14刀

2024-12-26 20:02
西北大學一名來自中國的法學院碩士生，失聯將近一周後找到。(西北大學臉書)

失聯西北大學中國生找到 在德州遭邊境保護局拘留

2024-12-30 08:52
新罕布夏州威克菲爾德鎮這棟民宅，聖誕節當天傳出意外，一家四口疑似在睡夢中因一氧化碳中毒而死。(美聯社)

新罕州亞裔女一家4口 聖誕節一氧化碳中毒亡

2024-12-27 21:26
賓州諾里斯敦州立醫院51歲員工康普頓(Bridget Compton，左)因盜領一名無期徒刑精神病患亞裔婦女鄭阮(右)13多萬元的存款遭控罪。(巴克斯郡警長辦公室)

盜領亞裔女病患13萬 賓州醫院員工舉家出遊、贈母萬元禮

2024-12-30 16:19
2024年最後一天，美國北部多州可能看見極光。(歐新社資料照片)

除夕賞極光北部多州都有機會 把握這些最佳時段

2024-12-30 20:23
新州今年3月份中到兆彩大獎的幸運兒，終於出面領取11.3億獎金。(美聯社)

新州兆彩得主 9個月後現身領走11.3億元

2024-12-24 08:25

超人氣

更多 >
四生肖新年迎財運高峰 鼠秀商業優勢、他無懼挑戰贏信任

四生肖新年迎財運高峰 鼠秀商業優勢、他無懼挑戰贏信任
精明退休族都知道 這5類商品過聖誕節後再買

精明退休族都知道 這5類商品過聖誕節後再買
獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬

獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬
Walmart推平替版柏金包 一個不到80元被搶購一空

Walmart推平替版柏金包 一個不到80元被搶購一空
川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告

川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告