屢傳缺失 費城法官下令警長加強法庭維安

因為費城 多個法院去年發生72起安全事故，如攻擊人、放話威脅及法警人手不足，且今年結束總計只怕更多；當地法官已向費城市警局長下令，要求改善警方「系統疏失」，加強法院安全維護。

美聯社報導，費城法官們本周下令指出，市警局在刑事法院、家庭法撫中心、市政廳法院等審判地點人手沒派足，對公共安全造成「立即威脅」。去年費城各法院發生72起安全事故，今年結束時，預做總件數會更多。相形之下，2019年只傳出25起事故。

2月監視鏡頭拍下一起駭人事故，兩名男子在費城家事法院(Philadelphia Family Court)穿堂扭打，而地上躺了另名似乎失去意識的男子，只有單一名法警在試圖控制住局面。

費城女警長比拉(Rochelle Bilal)表示，警力短絀是全國皆然的問題，要找更多資金來招募、訓練及雇用更多人手。律師及法院官員表示，人力短缺已經常導致審判延誤，不僅讓法院工作人員洩氣，證人、被害人及被告都一樣。

初審法院法官麥德摩特(Barbara McDermott)對此表示，要被害人、被告的家屬，一等就是好幾個鐘頭，才有機會做被害人證供，或向庭上陳詞，這些感受成本是無法量化估算的。

審判長帕迪拉(Nina Wright Padilla)等法院官員要求比拉警長30天內繳交安全計畫，90天內要落實。

比拉已要求市議會增加警局預算 30%，也就是1000多萬元，才能在市內五個法院大樓配置足夠的警力。費城市警局也要承擔押運犯人的職務。

已在費城市法院系統任職40年的辯護律師布列南(William J. Brennan)表示，目前刑事司法中心，比起新冠疫情 之前已較不繁忙，但他覺得反而更不安全。