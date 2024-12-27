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謀殺12人 費城毒梟獲拜登特赦逃過死刑

編譯周芳苑／綜合報導
拜登總統23日宣布給予37名死囚減刑，改為終身監禁。（美聯社）
拜登總統23日宣布給予37名死囚減刑，改為終身監禁。（美聯社）

總統拜登(Joe Biden)在白宮最後的日子裡對37名聯邦死囚減刑，其中，犯下12宗謀殺案被判死刑而惡名昭彰的北費城毒梟薩維奇(Kaboni Savage)是其中之一，他2004年鎖定一位前同事進行燃燒彈襲擊，連帶造成該襲擊目標家人四名兒童和兩名成人身亡，如今被減為無期徒刑，不得假釋。

薩維奇因拜登的決定而免被處決。他2013年被判謀殺罪而且對其罪行不後悔。

薩維奇曾是拳擊手，後來在毒品交易界成為大毒販，被稱為費城最殘酷的犯罪頭目之一，1990年代末以暴力為堅實工具建立自己的王國。

薩維奇2004年在聯邦法院單獨監禁待審期間，下令對費城北部一處房屋進行燃燒彈襲擊，導致同意協助聯邦調查局(FBI)對他辦案的前同事科爾曼(Eugene Coleman)家人遇害身亡。

燃燒彈身亡者包括科爾曼15個月大的兒子；檢察官後來透露，薩維奇在秘密監獄錄音中戲稱，科爾曼應將燒烤醬倒在他被燒死的親戚身上。

聯邦上訴法院2020年維持薩維奇的死刑判決。他是近年被聯邦死囚牢房關押的唯一費城人。

拜登在即將缷任前，為若干因殺害警察和軍官、參與致命銀行搶劫或毒品交易的人以及因殺害聯邦設施警衛或囚犯而被定罪的人減刑，薩維奇是其中一人。

仍有三名聯邦囚犯未被減刑。

白宮聲明，拜登主張美國須停止在聯邦層級施用死刑，但恐怖主義和以仇恨為動機的大規模謀殺案除外。

新當選總統川普(Donald Trump)競選期間曾表示，死刑應擴大到毒販和人口販運者，一般預期他將恢復聯邦處決。

在賓州，自1999 年海德尼克(Gary Heidnik)被處以注射死刑以來就不曾再處決過任何人；海德尼克強姦並折磨六名婦女，並將她們鎖在他位於富蘭克林維爾(Franklinville)住家的地下室裡，其中兩人被殺。

拜登 費城 白宮

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