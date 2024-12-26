可負擔住房法越權 新州又有5市鎮狀告州府

新州 又有五市鎮以「可負擔住房法」越權為由， 加入訴訟行列，原告指控州政府制定這法律會阻礙地方發展。

今年9月已經就有九個市鎮提訟，領銜的是蒙特維爾市長加薩 里(Montvale Mayor Mike Ghassali)。總共26個市鎮成立跨黨派的「負責任都市計畫的地方領導人」聯盟，告州政府違法。

他們的訴狀把26市鎮都列為原告。加薩里說，越來越多市鎮加入訴訟，凸顯州政府這條不切實際的法律不得人心，讓原告「深切不滿。」

共和黨籍的薩加里說，「本聯盟越對抗這個破制度，力量會越來越壯大，因為政府制定的破制度強迫各地建造高密度住房，卻不細思各社區提出的解決方案，以實際協助普及可負擔住房。」

州檢察長普拉特金已經訴請法院駁回26市鎮提出的訴訟。

原告市鎮在默瑟郡高等法院提出的訴狀指出，州長3月簽署實施的可負擔住房法不但越權，也違反新澤西州 數十年的先例。

編號S50/A4的可負擔住房法規定，州內每一市鎮都得遵守統一的「增建可負擔住房」標準。哪個市鎮因為遵行本法挨告的話，州政府會提供支援。

州內564個市鎮年初就收到通知，限它們在2035年前，新蓋或整修完成規定數量的「可負擔住房。」

「公平住屋中心」因為提倡增建可負擔住房，也在被告之列。發言人戴維斯(Jag Davies)說，若初步裁決不利原告，法院將於元月31日再度聽審，由主審法官裁決是否駁回市鎮的提訟。

「公平住屋中心」主任戈登(Adam Gordon)說，一小撮「富裕的市鎮」根本不能代表新州人口的多元性，它們會抗告這條法律「不讓人驚訝。」