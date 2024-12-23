我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一打12元」聖誕前蛋價飆 好市多、華人超市都漲

「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此

新州偵測無人機系統 未發現可疑活動證據

編譯周芳苑／綜合報導

美東多州近來頻頻出現神祕無人機令人不安，新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)證實，聯邦當局上周提供三套偵測系統協助調查無人機夜間飛越州領空的報告，迄今幾乎未發現可疑活動的證據。

墨菲說，聯邦提供的複雜偵測設備13、14日抵達新州，其中兩套系統安置於默瑟郡(Mercer County)，在新州警察總部獨立運作；第三套系統安置在蒙茅斯郡(Monmouth County)的厄爾海軍武器站(Naval Weapons Station Earle)。墨菲與厄爾海軍武器站的聯邦調查局(FBI)官員日前一同到這兩個地點查看。

曾向聯邦政府施壓要求提供更多幫助的墨菲在記者會上，拒絕談論偵測系統細節，僅表示運作範圍15哩、遍及全州，而且可讓無人駕駛或遙控飛機等無人機無法運行；目前並不清楚新州可使用該偵測系統多長時間。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)隨後也證實，紐約將獲得無人機偵測系統。

墨菲說，除了偵測系統，另包括監控數據的工作人員，這些人擁有與世界各地無人機相關的經驗。

墨菲指出，也許仍有可疑活動，但目前幾乎無任何證據；偵測系統旨在協助警方追蹤無人機，或許在這些系統抵達前的11月間只能靠有限資源對抗時確實有可疑活動，很難說。

墨菲補充，近幾天新州無人機目擊事件明顯減少，從8日晚間49起報告，銳減到14日的12起、15日1起；天氣惡劣、下雨、有霧都可能影響目擊。

聯邦調查局上周稱，本月初開始調查不明原因事件以來，已收到3000多份無人機目擊報告。

墨菲再次駁斥有關伊朗無人機母艦的說法。

白宮、聯邦調查局和美國國土安全部(U.S. Department of Homeland Security)日前表示，許多目擊報告是人們將普通飛機誤認為無人機。

國土安全部部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)接受媒體採訪時澄清，舉報的一些物體確實是無人機，聯邦政府部署更多資源、人員和技術來協助新州警察來解決問題。

無人機 新州 聯邦政府

上一則

慈素蔬食館 推出各種淨素素食 吃素對您的生命帶來巨大益處

下一則

想在夏威夷放跨年煙火 須先申請許可

延伸閱讀

新澤西州不准公校、公共圖書館禁書 墨菲簽署法令

新澤西州不准公校、公共圖書館禁書 墨菲簽署法令
無人機頻繁騷擾 紐約史都華機場關閉1小時 霍楚促聯邦積極調查

無人機頻繁騷擾 紐約史都華機場關閉1小時 霍楚促聯邦積極調查
SUV大小神祕無人機闖美東多州 最多1天被目擊49次

SUV大小神祕無人機闖美東多州 最多1天被目擊49次
眾議員稱新州神秘無人機來自伊朗「母艦」 五角大廈斷然否認

眾議員稱新州神秘無人機來自伊朗「母艦」 五角大廈斷然否認

熱門新聞

耳聰目明、行動自如的黃超蓮，21日就滿100歲了。(特派員黃惠玲／攝影)

芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣

2024-12-19 09:45
如剪刀般的刺骨寒風，本周末將襲擊東北部、新英格蘭、大西洋中部海岸、阿帕拉契山脈中部和五大湖區東部，預計出現入冬以來最低溫。氣象專家提醒民眾在戶外務必注意保暖，否則會痛苦難當。(美聯社)

寒流周末襲擊東岸 恐出現本季最低溫 冷到下周三

2024-12-18 19:37
2022年到斐濟度蜜月時打死華裔妻子克莉絲蒂‧陳（圖）的田州孟斐斯男子道森，被斐濟法院判決謀殺罪成立。(取自田納西大學健康科學中心藥劑學院網站)

斐濟蜜月打死華裔妻 田州男恐囚終身

2024-12-16 21:23
丹斯洛(左)在主持公司一場員工會議時，遭32歲員工馬哈尼(右)持刀刺傷。(Anderson Express官網、馬斯基貢郡監獄)

疑模仿槍殺健保高管嫌 密州男持刀刺傷公司總裁

2024-12-20 10:54
颶風米爾頓(Milton)及海倫(Helene)接連襲擊佛州，造成墨西哥灣沿岸數萬棟房屋被淹沒。(路透)

全美前10最易天災州 南部占9個 佛州、喬州列前5

2024-12-16 01:15
加州雞場工人整理雞蛋。(美聯社)

路州65歲男染禽流感重症 全美首宗因自家飼養家禽染H5N1病毒

2024-12-18 22:26

超人氣

更多 >
從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？

從中國留學生 到世界第5富豪妻 她如何做到？
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊

華人老移民自殺前收大額醫療帳單？家庭旅館院子上吊
百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄

百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄
雷蒙多：對中晶片禁令「做白工」但美方仍有1招保持領先

雷蒙多：對中晶片禁令「做白工」但美方仍有1招保持領先