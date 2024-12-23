新州偵測無人機系統 未發現可疑活動證據

美東多州近來頻頻出現神祕無人機 令人不安，新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)證實，聯邦當局上周提供三套偵測系統協助調查無人機夜間飛越州領空的報告，迄今幾乎未發現可疑活動的證據。

墨菲說，聯邦提供的複雜偵測設備13、14日抵達新州 ，其中兩套系統安置於默瑟郡(Mercer County)，在新州警察總部獨立運作；第三套系統安置在蒙茅斯郡(Monmouth County)的厄爾海軍武器站(Naval Weapons Station Earle)。墨菲與厄爾海軍武器站的聯邦調查局(FBI)官員日前一同到這兩個地點查看。

曾向聯邦政府 施壓要求提供更多幫助的墨菲在記者會上，拒絕談論偵測系統細節，僅表示運作範圍15哩、遍及全州，而且可讓無人駕駛或遙控飛機等無人機無法運行；目前並不清楚新州可使用該偵測系統多長時間。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)隨後也證實，紐約將獲得無人機偵測系統。

墨菲說，除了偵測系統，另包括監控數據的工作人員，這些人擁有與世界各地無人機相關的經驗。

墨菲指出，也許仍有可疑活動，但目前幾乎無任何證據；偵測系統旨在協助警方追蹤無人機，或許在這些系統抵達前的11月間只能靠有限資源對抗時確實有可疑活動，很難說。

墨菲補充，近幾天新州無人機目擊事件明顯減少，從8日晚間49起報告，銳減到14日的12起、15日1起；天氣惡劣、下雨、有霧都可能影響目擊。

聯邦調查局上周稱，本月初開始調查不明原因事件以來，已收到3000多份無人機目擊報告。

墨菲再次駁斥有關伊朗無人機母艦的說法。

白宮、聯邦調查局和美國國土安全部(U.S. Department of Homeland Security)日前表示，許多目擊報告是人們將普通飛機誤認為無人機。

國土安全部部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)接受媒體採訪時澄清，舉報的一些物體確實是無人機，聯邦政府部署更多資源、人員和技術來協助新州警察來解決問題。