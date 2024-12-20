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新州中文教師協會頒獎 于薇薇獲年度教師獎

記者孫影真／新州報導
總統義工獎獲獎者合影，青少年金獎 Fatehbir Potukuchi(右二)代表致詞。（記者孫影真／攝影）
總統義工獎獲獎者合影，青少年金獎 Fatehbir Potukuchi(右二)代表致詞。（記者孫影真／攝影）

新澤西州中文教師學會日前在愛迪生市金喜海鮮酒樓舉行2024年度頒獎典禮，共有十名學生獲總統義工獎、16人拿到青年領袖獎，另外也頒發年度教師獎。

青年領袖獎獲獎者。（記者孫影真／攝影）
青年領袖獎獲獎者。（記者孫影真／攝影）

會長張世紅表示，要團結力量把中文項目做好做強。The Pingry School總校長Tim Lear、Linden High School副校長Kevin Thurston、新澤西外語教育協會副會長鄭飄、大紐約區中文教師學會教授陳東東、大紐約區台灣主流教師聯誼會會長歐瑪麗、旅美科協大紐約分會會長陳啟秀、美國華人聯盟新澤西分會會長張迎潮等，均到會祝賀。

教師廖山漫與得獎學生。（記者孫影真／攝影）
教師廖山漫與得獎學生。（記者孫影真／攝影）

總統義工獎旨在表彰在社區中積極奉獻的傑出志工，今年有10名志工獲此殊榮，其中David Youngmo Ness 與Fatehbir Potukuchi獲得金獎，得獎者透過實際行動支持中文教育與文化傳播，在社區樹立了無私奉獻的典範。

Hong Jin Cao代表青年領袖獎獲獎者致詞。（記者孫影真／攝影）
Hong Jin Cao代表青年領袖獎獲獎者致詞。（記者孫影真／攝影）

青年領袖獎頒給16名積極推動中文計畫，展現卓越領導才能的優秀學生，他們為中國文化的傳播注入了新活力，也在同儕中樹立了積極的榜樣。Montville Township High School曹洪津(Hong Jin Cao)代表致詞稱，中國文化是他身分認同的支柱，「這些經歷讓我感到自豪、有目標和歸屬感。」

于薇薇(中)榮獲2024年度教師獎，Tim Lear(左)、張世紅(右)予以祝賀...
于薇薇(中)榮獲2024年度教師獎，Tim Lear(左)、張世紅(右)予以祝賀。（記者孫影真／攝影）

2024年度教師獎有七位入圍：邊芳、胡林林、黃子珊、孟麗萍、殷曉琴、于薇薇、與張世紅，經過事先評選，當場揭曉2024年度教師獲獎者為于薇薇。

于薇薇2003年投身教育，創設學校的中文課程，培訓新教師，積極參與社區事務，曾服務於招生委員會、反種族主義工作小組，與中國姐妹校合作，組織多次赴中交流活動，她曾榮獲Albert W. Booth教師獎和Woodruff J. English獎等榮譽，以實際行動詮釋中文教師的責任與使命，為中文教育在美國的發展樹立了榜樣。

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