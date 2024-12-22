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想偷槍枝搞錯地址 賓州2盜匪殺子傷母被捕

編譯周芳苑／綜合報導
賓州中年男子羅伯茨(Kelvin Roberts，左)和他的上司富爾福斯(Charles Fulforth，右)涉嫌入室偷搶，還開槍殺死屋主兒子。(勞爾梅里恩警局)
賓州中年男子羅伯茨(Kelvin Roberts，左)和他的上司富爾福斯(Charles Fulforth，右)涉嫌入室偷搶，還開槍殺死屋主兒子。(勞爾梅里恩警局)

警方稱，賓州中年男子羅伯茨(Kelvin Roberts)和他的上司富爾福斯(Charles Fulforth)日前計畫到巴克斯郡(Bucks County)一戶人家偷槍，結果搞錯地址，跑到勞爾梅里恩(Lower Merion)另一地址相似的住房，氣急敗壞下動手襲擊，導致屋內一男子死亡、男子母親受重傷。

地區檢察官斯蒂爾(Kevin Steele) 說，羅伯茨、福爾福斯各42、41歲，雙雙被控一級和二級謀殺、搶劫、入室盜竊及相關罪行。

兩名嫌犯都在垃圾運輸公司Junkluggers工作，該公司受託到被鎖定槍枝所在的巴克斯郡住屋搬東西，公司另一員工告訴兩名嫌犯屋裡有武器。

斯蒂爾說，兩嫌進屋後，朝著躺在床上的61歲婦女開槍，還殺死婦女25歲兒子高迪奧(Andrew Gaudio)。高迪奧家的兒子全力保護母親免受入侵者侵害時身中好幾槍，包括後腦勺；母親生病臥床不起，也中多槍，因襲擊而癱瘓。

搶劫案原本鎖定的目標是一對老夫婦，他們在巴克斯郡家地下室有好幾個槍保險箱。

羅伯茨日前在Junkluggers公司被捕、拘留；富爾福斯則在其公寓外被捕，兩人都不得保釋。

羅伯茨承認，他們從地下室窗戶進入受害者住家，他說，富爾福斯用拉鍊綁住受害者；進屋後，富爾福斯獨自上樓，他隨後聽到一連串槍聲和一個叫「媽媽！」的聲音。

羅伯茨說，聽到槍聲後他開車離開那個住屋，繞街區轉了一圈，等待富爾福斯出來；結果富爾福斯偷了受害者吉普車自行開走，他則開車前西費城女友的家。

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