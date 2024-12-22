Wonder外送 擴大服務費城地區 明年將開分店

餐飲配送服務公司「Wonder」，明年將進駐費城魚鎮社區。(Wonder臉書)

發展快速發展餐飲配送服務公司「Wonder」最近宣布收購美國第二大外送平台「Grubhub」，目前在紐約市、新澤西州 、羅德島州和賓州35個駐點營運，明年將在費城 「魚鎮」社區(Fishtown)開設分店，但Wonder的服務模式招致美食評論員批評蠶食地方餐飲業。

費城詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，費城即將開張的Wonder將與總部位於密西根州的葉門赫拉茲咖啡店(Haraz Coffee House)共用西吉拉德大道(W. Girard Ave)23號的建築，該建築位於前街(Front Street)附近，該店面之前是開「7-Eleven」超商 。

另據臉書(Facebook)資訊表示，櫻桃山(Cherry Hill)花園州(Garden State)的用餐市場(Marketplace)也將開設Wonder分店。

沃爾瑪(Walmart)前執行長洛爾(Marc Lore)旗下的新創產業Wonder一直是餐飲業的熱門話題，資本額約15億元的Wonder在一個廚房裡提供多種品牌的餐飲選擇。

Wonder自詡為「用餐時段的超級應用程式」，所有食物均依接單順序製作，標榜在30分鐘內出餐，提供外送和內用選項。

餐飲雜誌「餐廳商業」(Restaurant Business)將Wonder比作「一種獨立的餐廳太陽能系統，擁有自己的供應鏈、技術和物流網路」。

「紐約雜誌」(New York Magazine)的餐廳評論員施奈爾(Matthew Schneier)則在非營利組織部落格Grubstreet的評論中，給予Wonder餐點好壞參半的評價，稱Wonder「吞噬零售空間，降低地方餐廳開業的可能性」。