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新澤西中校協會朗誦賽 4校學生表現精采

記者孫影真／新州報導
獲獎者。（記者孫影真／攝影）
獲獎者。（記者孫影真／攝影）

新澤西中文學校協會日前在中部慈濟人文學校舉行校際詩歌朗誦比賽，四校六隊學生各顯本事，朗誦吟唱樣樣來，創意道具更增加看點，讓這次賽事展現令人驚豔成果。

會長李珠瑛表示，今年參賽隊伍朗誦指定古詩與自選現代詩，不僅增進語言和文化的理解，還能培養團隊合作與自信心。紐約文教中心副主任王鈺淇說，詩詞歌賦能夠流傳那麼久，一定有其時代意義，朗誦時也需要知道它背後的人生哲學。

評分規則為語氣30%、意境20%、內容和時控各10%，各組指定詩分別為杜甫《客至》、孟浩然《過故人莊》、與賈島《尋隱者不遇》。評審蘇文霖、劉若婕、林美華、林郁翠、劉超琦賽後講評，林美華對高年級組博根中校朗誦的《負荷》讚賞有加，兩對父子父女台上踱步交流，念出阿爸細密的柔情，令人回味無窮。

英華國際學校八名參賽學生分兩隊，身穿古典服飾，以流利的華語、適當的動作，自然的抑揚頓挫，以及可愛的吟唱，表現讓人印象深刻。北慈濟學生一身淡雅的民初服飾，矮桌上擺滿田庄豐收的食物，朗誦《過故人莊》，然後罩上魚網，四人在港邊朗誦《望海》，創意的道具安排，令人激賞。

僑務諮詢委員戴松昌自2010年開始籌辦朗誦比賽，他感謝歷任會長持續經營，成果豐碩，戴松昌認為，詩歌朗誦類似歌劇，需要團體合作，表演方能恰到好處，期盼好的東西能夠繼續保持，讓學生得利。

事前規畫完善，家長熱烈支持，吸引約200人到場觀賽。賽後現場頒獎，比賽結果：低年級組第一名英華國際學校、第二名普林斯頓中校，中年級組第一名新州北部慈濟人文學校、第二名英華、第三名普林斯頓，高年級組第一名博根中校。

參賽學生入座等候上場。（記者孫影真／攝影）
參賽學生入座等候上場。（記者孫影真／攝影）
英華國際學校，表現令人驚豔，獲得低年級組冠軍，由李珠瑛(右)頒獎。（記者孫影真／...
英華國際學校，表現令人驚豔，獲得低年級組冠軍，由李珠瑛(右)頒獎。（記者孫影真／攝影）
高年級組博根中校，父子台上踱步交流，朗誦出《負荷》裡阿爸細密的柔情。（記者孫影真...
高年級組博根中校，父子台上踱步交流，朗誦出《負荷》裡阿爸細密的柔情。（記者孫影真／攝影）
北慈濟學生一身淡雅的民初服飾，在港邊朗誦《望海》，創意的道具安排，令人激賞。（記...
北慈濟學生一身淡雅的民初服飾，在港邊朗誦《望海》，創意的道具安排，令人激賞。（記者孫影真／攝影）
評審（前排坐者左起）：林美華、劉若婕、蘇文霖、劉超琦、林郁翠。（記者孫影真／攝影...
評審（前排坐者左起）：林美華、劉若婕、蘇文霖、劉超琦、林郁翠。（記者孫影真／攝影）

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