新澤西中校協會朗誦賽 4校學生表現精采

獲獎者。（記者孫影真／攝影）

新澤西 中文學校協會日前在中部慈濟人文學校舉行校際詩歌朗誦比賽，四校六隊學生各顯本事，朗誦吟唱樣樣來，創意道具更增加看點，讓這次賽事展現令人驚豔成果。

會長李珠瑛表示，今年參賽隊伍朗誦指定古詩與自選現代詩，不僅增進語言和文化的理解，還能培養團隊合作與自信心。紐約文教中心副主任王鈺淇說，詩詞歌賦能夠流傳那麼久，一定有其時代意義，朗誦時也需要知道它背後的人生哲學。

評分規則為語氣30%、意境20%、內容和時控各10%，各組指定詩分別為杜甫《客至》、孟浩然《過故人莊》、與賈島《尋隱者不遇》。評審蘇文霖、劉若婕、林美華、林郁翠、劉超琦賽後講評，林美華對高年級組博根中校朗誦的《負荷》讚賞有加，兩對父子父女台上踱步交流，念出阿爸細密的柔情，令人回味無窮。

英華國際學校八名參賽學生分兩隊，身穿古典服飾，以流利的華語、適當的動作，自然的抑揚頓挫，以及可愛的吟唱，表現讓人印象深刻。北慈濟學生一身淡雅的民初服飾，矮桌上擺滿田庄豐收的食物，朗誦《過故人莊》，然後罩上魚網，四人在港邊朗誦《望海》，創意的道具安排，令人激賞。

僑務諮詢委員戴松昌自2010年開始籌辦朗誦比賽，他感謝歷任會長持續經營，成果豐碩，戴松昌認為，詩歌朗誦類似歌劇 ，需要團體合作，表演方能恰到好處，期盼好的東西能夠繼續保持，讓學生得利。