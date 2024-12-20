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媽媽聯誼會捐助食物銀行5000美元

新澤西訊
(左起) 楊幼天、張春華、James Allen、林梅麗
(左起) 楊幼天、張春華、James Allen、林梅麗

日前， 媽媽聯誼會會長張春華、理事楊幼天、林梅麗前往位於新澤西州翠登市(Trenton)的非營利機構"Mercer Street Friends"的食物銀行部門捐款5000美元，善款由部門主管James Allen接收，並一再感謝媽媽聯誼會多年來的支持。"Mercer Street Friends"設置了食物銀行、家庭保健、兒童和青少年服務、育兒和成人服務四個部門，專為翠登和默瑟郡(Mercer County) 地區提供食品分發、掃盲和職業培訓、家庭保健照護等醫療諮詢、協助低收入單親媽媽照顧幼孩方便媽媽出外工作、在指導及宣傳營養教育與兒童保育時同時提供午餐和學習活動。食物銀行部門有一個很大的倉庫，供300多名志工 幫忙把各種新鮮食品 、飲料 、水果整理好，分運到91個不同地點的 非營利機構與教堂，由當地志工再分送至每個需要的家庭及Soup Kitchen、遊民庇護所 、有辦免費托兒及照顧老人的機構，同 時 每月兩次將可長期保存的乾糧 、罐裝食品及生活用品發送至 發放點，行動不便的老人和殘障者由志工送至家中 。願支持媽媽聯誼會回饋社區的善款請寄至:6 Hardley Drive ，Cranbury NJ 08512，支票抬頭：UMCA(回饋社區) ，聯絡電話： 609-655-4742，捐款免稅號碼: 22-3463401，Email: [email protected] ，網頁：njumca.org

新澤西州 低收入 支票 遊民 庇護

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