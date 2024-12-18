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憂移民政策有變…賓州2大學促國際生 川普就職前返美

編譯周芳苑／綜合報導
賓州大學(University of Pennsylvania)有不少國際學生就讀。(賓大官方臉書)
賓州大學(University of Pennsylvania)有不少國際學生就讀。(賓大官方臉書)

美國候任總統川普(Donal Trump)誓言大力整頓移民政策，已引發招收了110萬多名海外學生的美國大專院校擔憂。位於賓州的哈弗福德學院(Haverford College)、賓州大學(University of Pennsylvania)發出通知，敦促國際學生寒假如果出境，務必在明年1月20日總統就職典禮前返校，以免因移民政策變化而受影響。

全美過半國際學生來自中國和印度。

哈弗福德學院並提醒學生，其社群媒體貼文可能被當局搜查。

哈弗福德國際學生支援辦公室(Office of International Student Support)發文稱，正密切關注事態發展並諮詢法律顧問， 將致力讓學生隨時了解情況並因應任何挑戰。

麻州大學(Massachusetts University)、麻省理工學院(MIT)、衛斯理大學(Wesleyan University)和耶魯大學(Yale University)也發出建議或者辦活動回答問題。

費城地區多數大學明年1月20日前後開學，學生很可能在總統就職典禮前返校。

國際學生擔心，畢業後留美工作時面對的政府審查力度加大、處理延誤。

哈弗福德學院中國籍一名低年級學生擔心(川普團隊)對國際學生態度改變。

位於費城郊外的哈弗福德學院大學部挑揀學生非常嚴苛，目前共有1472名學生，國際生約占13%、來自51個國家。

川普承諾恢復比先前更大規模的旅行禁令，禁止對象包括來自穆斯林國家的人，恐影響大學生，禁令範圍甚至擴及加薩難民。川普並威脅吊銷親巴勒斯坦抗議者的簽證。

天普大學(Temple University)創業學科的23歲中國籍研究生王克(Wang Ke，音譯)認為，川普當選總統將使在美求學更困難；她不打算來年夏天回家，一方面想實習，另方面也擔心出境後是否回得來。

資源入口網站Open Doors數據顯示，超過100萬國際生占全美大學生總數近6%。國際生往往支付全額學費、並帶來多元化和全球思維，大受學校歡迎。

川普 費城 賓州

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