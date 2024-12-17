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野火雞「湯姆」在新州小鎮橫行霸道 仍受居民喜愛

編譯周芳苑／綜合報導
湯姆很喜歡到汽車經銷商DHY Motorsports，工作人員準備玉米、在樹上掛玩具好讓牠有東西啄食。(DHY Motorsports ig)
湯姆很喜歡到汽車經銷商DHY Motorsports，工作人員準備玉米、在樹上掛玩具好讓牠有東西啄食。(DHY Motorsports ig)

新澤西州野生火雞曾幾近滅絕，州府致力搶救，如今全州約有2萬隻，其中一隻名叫「湯姆」(Tom)，常在南澤西社區路上橫行霸道、影響交道而惹得駕駛猛按喇叭，卻深受人們喜愛。

湯姆已在格洛斯特郡(Gloucester County)郊區小鎮德特福德(Deptford)定居好幾年，該區棲息地和鄰居提供充足食物，生活條件理想。

新州環保廰稱，野火雞近一個世紀前瀕臨滅絕，如今捲土重來。經常占領院子、阻撓交通並啄食汽車。

湯姆有時真令人討厭，卻已成德特福德地區的名鳥，即使感恩節前幾天大量火雞被宰殺 ，湯姆還是信心十足逛大街。

湯姆很喜歡到汽車經銷商DHY Motorsports，工作人員準備玉米、在樹上掛玩具好讓牠有東西啄食，免得汽車遭殃，還會衝到外面將湯姆趕離危險道路免得被撞。

湯姆在路上昂首闊步，造成交通癱瘓，即使駕駛按喇叭朝窗外大喊，牠也不在意，甚至啄汽車輪胎。

DHY Motorsports接待員科里爾(Kristin Coryell)說，湯姆有時到汽車經銷商停車場、對街熟食市場追逐顧客和員工，有一次湯姆不讓她上車，她只好繞著車跑。

美國環保署高地獵鳥生物學家斯隆(Jimmy Sloan)說，野火雞不會對人類構成真正威脅。

德特福德警方常接到有關湯姆的舉報電話，有些居民希望將牠移往人口較少的地區，也有人希望保證牠住在自己很喜歡又安全的地方。

有些人擔心湯姆可能被抓去煮了當感恩節晚餐，不過至少目前牠受保護、免被合法狩獵。

斯隆說，新州精心管理野火雞群，有時會將造成重大損失的野火雞重新安置；他強調，野火雞無害，牠們偏好群居，預計湯姆天寒時會離開目前的地方加入群體。

新州野火雞曾因人類開發破壞其自然棲息地而幾近滅絕，州府1977年啟動密集復元計畫。目前新州所有的21 郡都有野火雞，單隻重量可達20磅，每年約3000 隻野火雞被捕獲，下一狩獵季是明年4月。

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