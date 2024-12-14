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高通膨＋新冠補助耗盡 德拉瓦郡房產稅要漲23%

編譯尤寶琪／綜合報導

面臨嚴重預算短缺的德拉瓦郡(Delaware County)，其議員將目光放到財產稅上，準備要將之提升23%。

官員在日前的公開會議上，面臨居民對生活成本上漲的強烈反彈，但官員們堅稱，在高通貨膨脹以及聯邦新冠肺炎補助金耗盡的情況下，政府為了要維持運作，已經別無他法了。

議會成員馬登(Kevin Madden)表示：「沒有任何方法能夠應對通貨膨脹成本和收入不變的問題，怎麼算都算不通。我們一直抱持著希望，希望能有聰明的解決方案，保持稅率平穩。但過去幾十年來，這個郡不斷在逃避問題。未能投資它們所需的基礎建設。」

議會預計將於下周為增加稅收和2025年總體預算進行投票

郡執行董事奧馬利(Barbara O'Malley)表示，擬議的調漲，意味著德拉瓦郡的屋主每年的財產稅將增加約185元，該郡只有三分之一屋主的財產稅漲幅，會低於100元。

奧馬利表示，增加收入是必要的，因為德拉瓦郡的收入成長速度比費城其他郡要慢，而且跟不上通貨膨脹；奧馬利說，德拉瓦郡議會去年就投票決定，將稅收增加5%，但隨著聯邦流行病臨時救助資金見底後，大幅增加稅收，就是必要的了。

「無論如何，補助都終將會結束，我們得年復一年地去平衡我們的預算，」她說。

但在3日與4日的公開會議中，調漲讓社區成員感到極度沮喪：居民認為，因為高通膨，他們已經面臨的財務壓力已經越來越大，並堅持郡政府應該尋求削減預算而不是提高稅率。

議會多數成員對支持加稅上，都顯得不情願，並指責共和黨執政的12年來沒有加稅，是導致現在大幅加稅的主因。

預算 通貨膨脹 投票

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