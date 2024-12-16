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新澤西州30呎大佛像 成地方跨宗教信仰據點

編譯陳韻涵／綜合報導
新澤西州佛教精舍和冥想中心(New Jersey Buddhist Vihara and Meditation Center)的大佛像。(精舍臉書截圖)
新澤西州佛教精舍和冥想中心(New Jersey Buddhist Vihara and Meditation Center)的大佛像。(精舍臉書截圖)

新澤西州普林斯頓(Princeton)附近富蘭克林鎮(Franklin Township)有一尊高30呎的佛像，該佛像十年前由斯里蘭卡僧人領導建造，如今成為新澤西州眾多宗教信徒的開放式精神聚會所，獨具地方特色。 

美聯社報導，新澤西州佛教精舍和冥想中心(New Jersey Buddhist Vihara and Meditation Center)的這尊大佛雕像是跨宗教信仰活動的樞紐，佛教徒、印度教徒和基督教徒的精神匯聚之地，反映新澤西州多元的宗教文化。

在南韓基督教會成長的普林斯頓大學(Princeton University)寫作課程講師丹尼爾·崔(Daniel Choi)自述他2015年以來，一直有在大佛像前冥想的習慣。

他說：「這裡似乎是許多人聯繫彼此的交會點，這就像一個公共聖地。」

丹尼爾解釋「大佛的獨特之處」說道，在美國很難找到這樣的地方，美國大多數佛教中心由私人團體經營，「在那裡，無法參加公開修行」。

丹尼爾說：「你會聽到嘈雜的交通聲，汽車呼嘯而過，飛機掠過頭頂，還會聽到建築工地的聲音。就算有告示牌寫著『最高品質靜悄悄』，但人們前來奉拜時，仍會談笑風生，畢竟這在27號公路上！」

丹尼爾說，來自各地的人們包括斯里蘭卡人、像我一樣的南韓人，或者中國大乘佛教教(Mahayana Buddhism)的信徒，還有印度人修行，有新的日本佛教徒和尼泊爾佛教徒。

他說：「大佛是開放的，這就是新澤西州的特色。」

新澤西州的佛教精舍依循上座部佛教(Theravada)，那是斯里蘭卡、緬甸和泰國盛行的主要佛教形式，但它也歡迎所有佛教傳統及其他信仰。

新澤西州 斯里蘭卡 印度

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