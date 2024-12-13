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強逼未成年人賣淫 新州2個性販運集團7人被訴

記者張聲肇／綜合報導

新澤西州檢察長普拉特金日前宣布，州政府以強迫未成年人賣淫等罪名，起訴兩個性販運集團共七人，其中三人在艾瑟克斯郡(Essex County)，四人在康柏蘭郡(Cumberland County)。

前三人涉嫌以威脅和暴力等手段，強迫兩名15歲和一名13歲少女賣淫，具體罪行包括用電線的延長線毆打受害人，抓她們頭髮、噬咬、拳打腳踢，把受害人踩在腳底。

第二案四人都是橋頓鎮(Bridgeton)鎮民，涉嫌以聘用舞者為名，引誘女性入彀，餵予毒品，逼迫她們賣淫。檢察長說，嫌犯每周從派特森(Paterson)和紐約皇后區將受害人帶到橋頓鎮的紅燈區賣淫，從「數百名買春客」賺來的錢，交由嫌犯處理。

警方突襲包括一家民宅的淫窟，沒收安非他命、古柯鹼、大麻等毒品，以及5萬多元現鈔。

艾瑟克斯郡三嫌犯包括米金斯(Khailah Meekins， 21歲)和巴克利(Donte Barkley， 28歲)，兩人都是紐瓦克人，罪名是性販運。第三個名叫強生(Richard Johnson， 24歲)，8月已遭起訴，罪名包括「加重性攻擊。」

康柏蘭郡四嫌犯的姓名、年齡各為魯納(Usiel Luna，42歲)；培瑞茲-羅培茲(Jose Perez-Lopez，40歲)；瓦茲格茲-赫南德茲(Rosendo Vazquez-Hernandez， 35歲)，以及普恩特斯-馬奎茲(Yerson Puentes-Marquez，28歲)。

州、郡檢警合作破獲這兩個犯罪集團，普拉特金說，「根除人口販運不是易事，也不是哪個單位可獨立完成。可是，我們新澤西人要和犯罪集團鬥到底。」

新澤西州 毒品 大麻

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