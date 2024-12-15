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慶祝電影上映50年 費城洛基節 席維斯史特龍發聲

編譯徐薏茹／綜合報導
慶祝電影洛基上映50年，費城推出洛基2024年特別海報。(費城訪客中心官網)
慶祝電影洛基上映50年，費城推出洛基2024年特別海報。(費城訪客中心官網)

費城2023年首度慶祝「洛基日」(Rocky Day)，今年更舉行為期五日的「洛基節」(RockyFest)，向1976年經典電影「洛基」(Rocky)片中這位以費城為家的偉大拳擊手致敬；活動包括壁畫揭幕、電影馬拉松、角色討論，以及最受歡迎場景的巴士遊覽。

第一回合「洛基巴士之旅」(The Rocky Bus Tour)周末率先開跑，12月3日為開幕式。

第二座洛基雕像3日在費城藝術博物館洛基階梯(The Rocky Steps)的頂端揭幕，雕像將在該處保留至12月31日。

飾演洛基的動作巨星席維斯史特龍(Sylvester Stallone)在聲明中說：「這座雕像代表洛基電影代表的一切：堅韌、勇氣，以及洛基和費城人民間堅定牢固的聯結。」

巴士之旅帶領影迷穿梭費城，站點包括艾黛麗安(Adrian)和保利(Paulie)的虛構墓地、洛基訓練的義大利市場，以及全能米奇健身房(Mighty Mick's Gym)的外部景點。

無論當地人是否熱愛這部電影，洛基已經成為費城的一部分，跟自由鐘(Liberty Bell)和運動酒吧Founding Fathers一樣重要。

博物館階梯底部的洛基雕像前常常排著長長的隊伍，隊伍經常一整天都蜿蜒繞過街角。

電影片段在運動賽事的大螢幕上反覆播放，電影主題曲「Gonna Fly Now」在所有費城老鷹 (Philadelphia Eagles)比賽開賽前響起。

每年還會有忠實粉絲進行一次50公里的賽跑，沿著電影中洛基的訓練路線，向他們的傳奇英雄致敬。

席維斯史特龍和洛基系列電影「金牌拳手」(Creed)演員麥可B喬丹先前曾出席過洛基階梯的宣傳活動，但今年洛基節預計不會有演員出席。

現年78歲的席維斯史特龍去年參與洛基日曾表示，費城對於角色成功相當重要，他說：「我遊遍世界，但不知道為何，這72級階梯激勵了我、令我激動，就像到了頂端，感覺被激勵、感覺特別、有希望、快樂。最重要的是，為自己感到驕傲，信或不信，你們都是真實生活中的洛基，因為你們依自己的意志生活，嘗試並用盡全力，持續出擊。」。

費城 博物館 義大利

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