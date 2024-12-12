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新州長簽署法令 餐廳提供「戶外用餐」永久合法化

編譯周芳苑／綜合報導
新州州長簽署，該州餐廳提供戶外用餐成為永久化措施。(pexels)
新州州長簽署，該州餐廳提供戶外用餐成為永久化措施。(pexels)

新澤西州州長墨菲 (Phil Murphy)日前簽署一項參眾議院兩黨支持的法律，新州餐廳將永久允許顧客在戶外餐區用餐，這項新冠疫情期間的臨時措施得以延續。

新州疫情期間公衛緊急情況下的戶外用餐特別許可原訂11月30日到期，新法讓這一項臨時措施永久合法化；疫情下的戶外用餐特許措施 2020年6月開始，當時室內公共空間關閉以遏制病毒傳播大約實施了三個月。

墨菲上月底簽署這一項法案，他發表聲明稱，過去四年來，戶外用餐已被證明是非常成功的模式，企業主和顧客雙雙受益，他對於能夠繼續這項受歡迎的模式感到自豪，期待餐飲業繼續成長。

在疫情期間特許規則下，餐飲業和某些提供酒類的餐廳握有臨時擴張許可證，可在人行道和街道上擺設餐桌；新法生效後，只要當地政府批准，這些臨時許可證將成為永久許可證。

這項法案於9月提出， 10月底獲新州議會通過，隨即也在參議會表決時一致通過。

墨菲2021年首度展延這項戶外許可條款；隨後，商業遊說團體的支持者敦促立法機構在盡快推進該法案。

州參議員波利斯蒂納(Vince Polistina)以澤西海岸社區代表的角色協助起草法案，他說，當地一些餐廳和酒吧的戶外用餐業務、以及利用戶外活動的能力都明顯提升，永久准許戶外用餐可給予業者更多靈活性、可望促進經濟活動。

戶外用餐是新州從疫情封鎖中復原的第一階段措施。消除戶外座位的繁文縟節可擴大甲板、露台、停車場、人行道和其物業附近其他外部空間的使用。

新冠疫情戶外用餐措施下，街道紛紛改變成戶外座位廣場，後來，儘管新州終結疫情限制，戶外用餐趨勢變得非常流行，許多城鎮允許餐廳在公共道路上設餐區接待客人。

疫情 新州 新澤西州

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