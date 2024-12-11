賓州州長、議員和法官 新年度加薪3.5%

從明年開始，夏皮羅的年薪將增至24.6萬元。(州長臉書)

賓州 根據一項保證自動加薪法例，州長夏皮羅(Josh Shapiro)、各級議員253名、州最高法院全部7名法官、政府高級行政部官員，總計多達1300 多人，將從2025年元旦起加薪3.5%，加薪幅度高於賓州過去12 個月的平均加薪水平。

在該法例下，高官、政客等人的薪金必須與中期聯邦消費者通膨數據相符，否則就會自動加薪。

聯邦數據顯示，在2023年10月至今年10月的12個月裡，賓州私人機構的加薪幅度平均為2.6%，換言之，按時薪計算，州政府高官、政客的薪資增幅高出達33%，也是連續第4年高於私人機構的加薪水平。

夏皮羅的薪金將增至24.6萬元，僅次於紐約州 州長霍楚(Kathy Hochul)，成為全國第二高薪金的州長。

副州長戴維斯(Austin Davis)、州庫務局長加里蒂(Stacy Garrity)、審計長德福爾(Tim DeFoor) 及當選的候任州總檢察長辛迪(Dave Sunday)在加薪後，年薪首次超過 20 萬元，夏皮羅政府的17名內閣成員，年薪在 17.6萬元至19.7萬元之間。

在司法系統裡，加薪後，州最高法院首席大法官托德(Debra Todd)薪酬最高，年薪接近 27 萬元，另外6名最高法院法官年薪增至26.2萬元。其餘 1000 位上訴庭、郡及地區法官，平均薪金約為 22.7萬元左右。

議會方面，兩名收入最高的議員，分別是共和黨籍參議會臨時議長沃德(Kim Ward)及民主黨籍的眾議會議長麥克林頓(Joanna McClinton)，工資將上漲至近17.2萬元，而一般議員的薪金也會漲至近17.2萬元，基本工資在各州中排名第3。

司法部 門及行政部門是在2025年元旦開始加薪，各級議員則隨後一周生效。