華人醫療服務成功舉辦腸胃手術專科醫生教育講座

10月29日，羅伯森巴拿巴斯醫療集團（RWJBH Medical Group），羅格斯健康（Rutgers Health），羅格斯癌症 研究中心（Rutgers CINJ）和華人 醫療服務 (RWJBH Chinese Medical Program)，成功地共同舉辦了前沿腸胃手術專科醫生教育講座暨華人社區見面會。

與會近90位來自 RWJBH和Rutgers Health 及癌症研究中心的腸胃手術專科，腸胃癌症手術專家及其他專科醫生，和來自新澤西 華人醫師協會的各科醫生們及華人社區社團的朋友分享了在腸胃專科前沿領域中最新的技術及研究成果，並針對華人社區高發胃癌和腸癌的情況給與極大的關注和分析。並希望通過他們把這些資訊廣爲傳播給患者和華人社區。

幾位資深腸胃道專家也都對華人社區的腸胃病有深入的接觸，並曾在紐約為很多華人病患解決難題。主講人之一Dr. Petros Constantinos Benias醫生，是羅格斯大學醫學院內視鏡手術專業主任，前沿內視鏡副教授及副主任，同時也是羅伯屋強生大學腸胃專科及RWJBH系統南區副總裁。另外一位主講人是Dr. Arvind J. Trindade，他是羅格斯大學醫學院內視鏡手術及研究，巴雷特氏食道專業主任，前沿內視鏡教授及主任，羅伯屋強生大學腸胃專科及RWJBH系統南區-中區副總裁，同時也是一位高級內視鏡主任醫師。第三位主講人Dr. Michael Ma 也是新晉加入RWJBH和Rutgers Health 的前沿腸胃科專家，並可以用中文和大家交流，無疑為廣大華人患者提供了極大便利。

三位前沿腸胃科專家在精彩的講座後並和三位Rutgers CINJ癌症研究中心的腸胃癌症手術專家Dr. Haejin In, Dr. Miral Grandhi及Dr. Mariam Eskander一起回答了很多腸胃專科以及針對華人的診療方法，讓大家有機會彼此交流認識，並分享探討了非常多的問題。他們提到有許多消化系統的癌症是可以通過早期發現早期治療，提高存活率，甚至是可以治癒的。膽結石除了造成膽道阻塞外，還會塞在與胰臟連接的膽管內，造成腹部疼痛。他們除了可以切除膽囊防止結石阻塞外，還可以使用先進的胰膽管造影術來移除管內的結石。

華人醫療服務部9月也邀請了前兩位專家爲華人社區舉辦了相關的腸胃專科網絡講座“爲什麽華人多發腸胃道疾病?如何預防?”， 並收到了非常多的反饋，一同探討。非常高興我們能通過這樣的機會，聯係醫院及醫療系統的各個部門一起把最先進的醫療資源和技術傳遞給華人社區。

華人醫療服務部9月也邀請了前兩位專家爲華人社區舉辦了相關的腸胃專科網絡講座“爲什麽華人多發腸胃道疾病?如何預防?” ， 180多人上線聽講並並收到了非常多的反饋。非常高興我們能通過這些機會，聯係醫院及醫療系統的各個部門一起把最先進的醫療資源和技術傳遞給華人社區。見面會講座後的提問環節很多醫生提出了非常多的問題和六位醫生探討，包括Marlboro副市長Terry Lau也表示感謝醫生們對華人社區健康的重視，並希望和華人醫療服務部及RWJBH一同為大家打造更好的醫療健康服務。具體醫療預約及檢查可聯係華人醫療服務部：732-923-5057。