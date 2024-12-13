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為何多個州房租節節升 原來是房東被教導這麼做

含鉛油漆檢查保障居住人健康 劉心慰NY/NJ房屋鉛毒檢查合格執照

紐約訊

鉛毒對孩童影響之深遠早已引起廣大的重視。新澤西州法律 P.L. 2021 年，c。 182 號法規要求每 2-3 年定期檢查 1978 年之前建造的某些出租單元是否存在含鉛油漆危害。檢查的截止日期是 2024 年 7 月 22 日，目前大多數城仍將截止日期延長，提醒屋主應盡快檢驗，以避免罰款。檢查必須由新澤西州消費者事務部 (NJ DCA) 批准的認證首席檢查員進行。提醒僑胞及早進房屋鉛檢，確保家中兒童健康。

劉心慰為擁有紐約及新澤西州執照鉛毒檢查員。他表示，根據您的出租房產所在的城鎮，可能會進行目視檢查或除塵檢查。如果通過，將獲得有效期為 2 年的鉛安全證書。鉛檢測還有第三種選擇，即使用 XRF（X 射線螢光光譜）槍進行測試。如果通過，您將獲得無鉛證書，該證書使您的出租單元免於未來根據該法律進行的任何測試。

鉛對於所有人都有危害，它不僅損害細胞結構，更為嚴重的是影響兒童腦發育。在新澤西，60%以上的房屋是在禁止使用含鉛塗料之前（1978年）製造的，鉛中毒的主要來源為破舊並且脫落的塗料、灰塵以及土壤。2005年，2.4%的6歲以下兒童檢驗發現血液鉛含量超過正常標準，在一些歷史比較久的城市達到7%左右。家長對此知識不是很瞭解，當發現自己的孩子受到傷害時感到不安。健康部門呼籲對公眾加強教育，使孩子健康成長。

A Liu 公司是 NJ-DCA 認證的鉛檢查公司。負責人劉心慰會說中文和英文並己幫助新澤西州各地的眾多華人房東。專業且經驗的檢驗員將為您的財產提供最佳的保障。提醒所有擁有 1978 年之前建造的出租單元，且尚未接受含鉛油漆檢查的屋主們，盡快檢查以獲得無鉛證書。A Liu 公司電話：732-301-4599 email:[email protected] 、發短信或微信留言。

新澤西州 微信 檢測 華人 房東

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