賓州華人協會送紅包和字畫給費城市39警區居民

發紅包，送《福》字

11月26日，費城 市員警第39分局內洋溢著濃濃的節日氛圍。賓州華人 協會攜手富貴軍樂團、美國東北同鄉會、美國媽祖文化協會和香港超市，舉辦暖心活動，為當地30多位非裔 貧困居民送上了一份特別的節日禮物——火雞、精美的中國水墨畫、「福」字和象徵吉祥的紅包。賓州華人協會會長盧端金表示，這次送暖活動既向當地警民們分享中華文化的特色和魅力，也以此加強不同族裔之間的互動和友好關係。

中國水墨畫作為中華民族的藝術瑰寶，寓意深遠。畫家吳雪芹特別為39警局精心創作了「高瞻遠矚」主題的雄鷹水墨畫，寓意著員警們目光遠大，保障社區的平安和諧，表達了華人社區對員警工作的敬意，體現了中華文化對正義、力量的崇尚。

與此同時，華人社區還向非裔居民發放了寓意吉祥的紅包。美國東北同鄉會理事長朱宏向居民們介紹到，紅包是中國傳統節日必不可少的禮物，代表著良好的祝福和好運。「福」字作為節日的主角，在中國人心目中有著極其重要的地位。它不僅代表著幸福、吉祥、平安，還承載著人們對美好生活的嚮往。「福」字的書寫形式多樣，每個字都蘊含著人們對幸福的不同理解和祝福。例如，將「福」字倒過來貼，寓意「福到了」，表達了人們對美好生活的期盼。李雪梅對 「福」字的註解，受到在場警民們的熱烈掌聲。

美國媽祖文化協會董事長林義松表示，此次活動不僅僅是一次簡單的贈送禮物，更是一次跨文化的交流，讓美國人對中國文化產生更加濃厚的興趣。

賓州華人協會執行主席劉心勇認為，通過這樣的活動，不僅能夠促進不同族裔之間的融合，也讓中華文化在海外發揚光大。

活動受到費城市警察局第39員警分局局長約瑟夫.布薩，第39分局員警顧問委員會委員們（艾倫•道格拉斯，西拉•馬丁，蒂娜•柯林斯，肯•庫裡 ），以及退休 警官約瑟夫.盧凱蒂斯的大力支持並取得圓滿成功。費城富貴軍樂團團長盧麗容帶領20多位成員，以及中華婦女聯誼會會長劉素芬也參加了活動。