賓州婦跌落天坑 搜尋4日遺體尋獲

掉入天坑的64歲婦人波拉德，遺體已尋獲，圖為警察及救難人員在現場救援。(美聯社)

賓州 匹茲堡鄰近團結鎮(Unity Township)的64歲婦女波拉德(Elizabeth Pollard)帶孫女外出，停好車子下車尋找愛貓，結果孫女安然在車內，她卻跌落天坑(sinkhole)死亡，失蹤四日後被搜救人員尋獲遺體。

賓州警官利馬尼(Steve Limani) 表示，波拉德遺體6日被尋獲並送往威斯特摩蘭郡驗屍官辦公室(Westmoreland County Coroner's Office)進行屍檢。

利馬尼說，波拉德6日上午11時左右在地下約30 呎處被發現，距天坑開口12呎，顯然在礦井崩塌產生的錐形廢墟上跌倒，而後滾動或以其他方式向西南移動。屍檢將有助於確定波拉德是否因墜落而死亡。

波拉德最後一次出現是2日晚上，當時她在找貓。

ABC News報導，據信，該天坑是波拉德走路尋找貓咪時形成的，並與礦井相連。

3日凌晨1時左右，波拉德的家人報案說她失蹤，當時氣溫降至冰點以下；搜索重點是一個天坑。波拉德失蹤前幾個小時，當地獵人和餐廳工作人員告訴警方，他們從未注意到這個天坑。

警方說，波拉德的車停在污水坑約20呎處，在報案失蹤幾小時後被找到，5歲孫女安然在車內。

尋找波拉德的工作約持續80小時，工作人員清除大量土壤和岩石，試圖到達他們研判墜入的地點，約30呎深的峽谷區。

波拉德此前曾在沃爾瑪 (Walmart)工作，結婚40多年。

目前工程師們正在對倒塌的礦井進行加固，填補坑洞並檢查附近區域的安全。

賓州環保廰稱，坍塌礦井最後一次運作是1952年，煤層深度約20呎；現場清理乾淨後將進行調查，以確定是否是歷史性礦井沉降(subsidence)造成坍塌。

礦井沉降已在全美造成數十億元損失，隨時可能出現塌陷危險。

在賓州，採礦史可追溯到1700年代末，全州67郡近半開採煤炭，目前至少有5000個廢棄地下礦井。

美國土地管理局(U.S. Bureau of Land Management)稱，2000至2013年間，全美廢棄礦場造成381人死亡、152 人受傷。賓州環保廰發言人卡馬爾達(Lauren Camarda)表示，賓州廢棄礦場官理機構今年已對75起沉降做出回應，2017年以來共計處理578起沉降。