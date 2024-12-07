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川普擬大規模遣返 新賓60萬人恐成目標

記者張聲肇／綜合報導

川普打算上台後立即執行「史上最大規模遣返非法移民的競選諾言， 新澤西和賓州恐怕有60萬人成為遣送出境的對象。

費城詢問人報報導，全美國有1300萬無合法居留證的移民，相當於賓州人口總數，比全國各地監獄囚禁人數多好幾倍。

其中，賓州就有15.3萬人，包括費城4.7萬人。新澤西州約有44萬人。移民局正設法在新州二拘留所增加600個床位，兩名移民局官員說，負責執行遣送令的人員已「整裝待發，隨時投入」工作。

川普還沒詳細說明到底遣返多少人？如何執行大規模遣返？但依往例，執行單位總要先找對人，將其逮捕、拘留、供三餐、司法核定後，才予遣送出境。專家認為很難做到，因為要耗資至少數十億元，動員無數人力，急遽擴大遣送作業機制。

專家說，光是遣送1300萬人當中的一部分，就足以造成「大動亂」--不僅對被逮捕拘留的人，對全國經濟、對他們的鄰居，也是一大衝擊。

紐約大學法學院布瑞南司法正義中心專家高伊坦(Elizabeth Goitein)說，「毫無疑問，這絕對會是很不好看的場面。」

川普說他將宣布「全國緊急狀態」，動用軍隊，執行「美國史上最大規模的遣返行動。」他保證引用1798年戰時政府的「外敵法」，把「邪惡、嗜血的犯罪分子逮捕入獄，儘速將他們踢出我們國家。」

在費城快餐店打工的24歲無證移民E說，「這會很糟糕，但多糟糕，我不知道。」他受訪條件是不透露全名。他離開「危險不安」的厄瓜多，來美尋求「美國夢」快一年了，入境時持有合法簽證，但簽證已經到期。

全美沒有居留權的人有1100萬，另外有230萬人從南部邊境非法入境，2023年和2024年被國土安全部釋放到全國各地。拜登任期迄今遣返了14.5萬人。

非法移民 遣返 費城

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