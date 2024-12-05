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新州夜間不明飛行物引居民憂慮 FBI調查

編譯周芳苑／綜合報導

新澤西州北部上空最近夜間經常有神秘不明飛行物體盤旋，令居民感到不安，聯邦調查局(FBI)已出面著手展開調查。

新州莫里斯郡(Morris County)警長甘農 (James Gannon)表示，合理研判，不明飛行物目前對公眾應沒有直接的危險。

有關官員2日指出，大型無人機一直在新州北部上空有序的盤旋，使得惴惴不安的居民納悶，這些幾乎每晚在空中出現的明亮不明飛行物體究竟是什麼？

當局說，聯邦調查局和莫里斯郡警察部門正在積極調查持續出現的空中奇景；目前看來，不明飛行物固然令人煩惱，但尚未構成安全威脅。

甘農聲明表示，對大眾而言，目前不存在直接的危險，警長辦公室以及許多執法機構已經針對這一件事合作調查。

莫里斯郡居民沙瓦利爾(Julie Shavalier)表示，神秘的夜間星空秀總讓她難以入睡；她說，「我們感到很不安；昨晚根本沒有睡。」她擔心接下來還會有更多不眠之夜，她凌晨2時、4時起床望向窗外，這些飛行物仍在盤旋，早上5時30分起床、太陽開始升起時，飛行物也還是在那裡。

沙瓦利爾說，這些飛行物沿著來時的方向折返，預計晚上太陽一落山還會再回來。

據媒體 NBC New York 報導，這些無人機在11月中旬開始出現，每晚都重返星空。

居民沃爾什(Mike Walsh)告訴媒體，他們每晚見到這些飛行物，感恩節是唯一例外，猜想他們當晚休息。

此番奇景已成謎團，引起聯邦調查局注意，他們也想要保護聯邦官員。

莫里斯郡位於川普國家高爾夫俱樂部(Trump National Golf Club)所隸屬的薩默塞特郡(Somerset County)北部，新當選總統川普(Donald Trump)經常在該俱樂部過夜。

聯邦調查局代表指出，正與州府和地方夥伴合作，針對不明無人機的活動展開調查。

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