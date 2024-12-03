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買春68次 賓州牧師頻光顧按摩院被控罪

編譯周芳苑／綜合報導
賓州65歲的教堂牧師梅爾頓(Stephen Melton)頻頻光顧按摩院買春。(大泉長老教會官網截圖)
賓州65歲的教堂牧師梅爾頓(Stephen Melton)頻頻光顧按摩院買春。(大泉長老教會官網截圖)

賓州坎伯蘭郡(Cumberland County)65歲的教堂牧師梅爾頓(Stephen Melton)因為光顧按摩院買春，上月底在一椿販賣人口的調查中，遭指控賣淫嫖娼(Prostitution)罪。

根據坎伯蘭郡地方檢察官辦公室(Cumberland County District Attorney's Office)所提指控文件，來自賓州梅卡尼克斯堡(Mechanicsburg)的梅爾頓牧師被控向按摩院 GL Massage Spa 一名工作人員買春。

指控稱，梅爾頓是紐維爾(Newville)地區大泉長老教會(Big Spring Presbyterian Church)的傳教士；該教會網站稱，梅爾頓2022年10月31日起在該教堂工作。

調查人員表示，梅爾頓上班時到按摩院GL Massage Spa很方便，五個月之內便到那裡超過68次。該教堂距離那一家按摩院約15哩，涉案的按摩院目前已永久關閉。

警方稱，梅爾頓被便衣警察發現，他前往按摩院買春時，往往會帶一名工作人員離開該按摩院，乘車而去；指控稱，梅爾頓總會摘下結婚戒指，帶不同物品進入按摩院。

調查人員訊問後表示，梅爾頓涉嫌向按摩院工作人員支付金錢以換取性行為，而且他擔心這些工作人員被販運，會為他們留下鮮花、食物和衣服。

梅爾頓面臨一項光顧性奴役受害者的重罪指控和一項光顧妓女的輕罪指控。他目前獲無擔保保釋，保釋金1萬元，預訂明年1月15日舉行聽證會。

地方檢察官辦公室26日宣布已逮捕22名與多起人口販賣有關的人，隨後對GL Massage和Li's Asian Massage按摩院發出搜查令。到目前為止，坎伯蘭郡人口販運特別工作小組已逮捕至少85人。

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