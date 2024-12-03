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毒死妻還想買兇殺警 科州牙醫罪加一等

記者張聲肇／綜合報導

牙醫克瑞格(James Craig)在蛋白奶昔中下毒毒死妻子入獄後，竟然還在獄中企圖買兇殺死調查他殺妻案的警察，檢方上周對他提出兩項新的犯罪指控。

這兩項罪名分別是「買兇謀殺」與「買通人做偽證。」檢方在最新起訴書裡未言明謀殺對象是誰，但是科羅拉多州奧羅拉(Aurora)市警局發言人莫伊蘭(Joe Moylan)說，該局某員警就是他要謀殺的目標。

殺妻案即將審判時，法官於上月21日准許他的律師以「專業衝突」為由，辭退辯護律師的職務。檢方翌日以兩項新罪名起訴他。

他毒死妻子安琪拉(Angela Craig， 43歲)案的審判庭無限期延期。為了新案，12月16日他將在新的律師陪同下出庭。

法醫指出，安琪拉2023年3月死於氰化物和血管收縮劑tetrahydrozoline(四氫唑啉)中毒。四氫唑啉是眼藥水的主要成分。她和克瑞格結為夫妻23年，育有六名子女。檢方說，他下毒手之前曾上網搜尋有關資料。

克瑞格曾被控託獄友挾帶一封信給女兒，要成年女兒偽造錄影「證據」，證明媽媽要求爸爸毒死她。該名女兒交了保釋金，讓爸爸的獄友獲釋出獄。

他另外被控拜託另一名獄友到他家，在記事本當中偽造紀錄，顯示安琪拉是自殺的，不是被毒死的。法庭文件指出，這名獄友拒絕受託。克瑞格起初的律師團隊說，該獄友出席過本案的證據審查庭後，才主動聯絡偵辦人員，講出受託偽造事。此情節廣獲媒體報導。

檢方說，克瑞格使用過更細緻、更迂迴的手段，羅織他太太，說她的死是咎由自取。檢察官呈交法庭的文件指出，他曾拜託另一名獄友替他找幾個姿色不錯的女性，願意替他作證，說和他有婚外情，被太太發現後，婚外情對象拒絕替她構陷她丈夫。

科羅拉多州

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