新州六旗樂園 近20年全球最高雲霄飛車將退休

六旗大冒險樂園(Six Flags Great Adventure)日前宣布，其新澤西州 傑克遜鎮(Jackson Township)園區的雲霄飛車(過山車)京達卡(Kingda Ka)即將退休，近20年全世界最高過山車美名將隨之畫下句點；取而代之的是，將安裝北美第一座「迴旋鏢」過山車(boomerang coaster)。

前幾天週末期間，社群媒體 便傳言京達卡將退役，如今證實此言不假。喜歡驚險刺激的人們紛紛為此貼文表達哀傷，並湧向公園，勇敢面對這座456 呎鋼鐵巨獸的最後一天。

旗公司在宣布對27個主題樂園投資 10億元的消息時，證實了京達卡退役傳聞。

此外，六旗樂園將在園區內增設倒立鋼製過山車Vertical Velocity，六旗在聲明中將該設施譽為「北美第一座超級迴旋鏢過山車」，預訂2025年到位，除此之外並未揭露其他細節，人們所知十分有限。

聲明並提到，六旗樂園還將在2026年打造另一座全新的「打破多項世界紀錄的發射過山車」，但未進一步提供細節。

為了騰出空間給即將增設的新設施，六旗樂園另有其他遊樂設施將退役，包括綠燈俠過山車(Green Lantern)、讓人暈頭轉向的Twister以及降落傘(Parachutes)。

六旗樂園總裁巴西卡(Brian Bacica)說，告別心愛的遊樂設施令人難過，但這些改變對於園區成長和提供卓越新體驗至關重要。

京達卡超級粉絲這幾天在臉書(Facebook)和 X平台瘋狂上傳即將退役過山車多年來的紀念照片；有些人甚至敦促樂園挽救這座過山車設施，不過也有人說，這需要投注很大的維護成本。

六旗遊樂園表示，2005年開業以來，京達卡搭乘次數已經超過1200萬次，自始至終穩居全球最高過山車的寶座，且屹立不搖。