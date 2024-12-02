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新州攜手農業部 購買部分易淹水區房產

編譯潘勛／綜合報導
新澤西環境保護廳「藍畝」(Blue Acres)方案，撥款350萬元購買克蘭福德鎮(Cranford)「果園溪」(Orchard Brook)沿岸的房地產。(藍畝專案官網截圖)
新澤西環境保護廳「藍畝」(Blue Acres)方案，撥款350萬元購買克蘭福德鎮(Cranford)「果園溪」(Orchard Brook)沿岸的房地產。(藍畝專案官網截圖)

新澤西州官員日前表示，州方準備在聯邦農業部(USDA)協助下，購買聯合郡(Union County)一些容易淹水地區的房地產，紓解2021年艾達(Ida)熱帶風暴帶來致災洪水而衍生的風險。

「NJ.com」網站報導，官方表示，依新澤西環境保護廳「藍畝」(Blue Acres)方案，已撥出350萬元專款，購買克蘭福德鎮(Cranford)「果園溪」(Orchard Brook)沿岸的房地產。

買下這些房地產的資金，是透過農業部資源保育處「緊急流域保護」(Emergency Watershed Protection)專案的款項；該專案專款用在恢復急難事件後的地貌，但也可用來購買沖積平原的房地產。

買下克蘭福德鎮的房地產，係州方與聯邦攜手合作，打算在其他社區也推動的施政之一，擴大新澤西州艾達颶風災害復元的範圍。克蘭福德鎮與新澤西州很多區域一樣，因艾達颶風殘餘威勢，而在2021年降下大雨，致使全州發生歷史性的洪水。

官方表示，透過藍畝方案買下的房地產，將恢復為開放空間，既協助調節洪澇，也創造休閒機會、提供生態益處。

克蘭福德鎮長安德魯斯(Brian Andrews)表示，鎮方將繼續推動「一切都在水面以上」(All of the Above)的洪水調節策略，支持鎮民，以備下次暴風雨。

官方表示，克蘭福德鎮與屋主合作，把房屋抬高而減少洪水成災的風險，其來有自；而艾達暴雨成災後，也最早提出買斷易受洪水圍困的房地產。

官方表示，環保廳與克蘭福德鎮官員8月已與一些藍畝方案的屋主開會，討論買屋過程；另一場集會安排在明年1月召開，與住該區但尚未參與、分享到本方案資訊的屋主們會商。

藍畝方案另將尋求社區的意見投入，而執行恢復成開放空間的各項計畫。

房地產 新澤西州 洪水

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