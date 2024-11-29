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新州公校教師中位年薪逾8萬 伯根郡北谷學區年薪11.9萬最高

編譯周芳苑／綜合報導

根據新澤西州最近發布的「納稅人教育支出指南」(Taxpayers Guide to Education Spending)，新州公立學校教師 2023-24學年度的年薪中位值超過8萬元，高薪學區的教師年薪達六位數。

新州公校教師收入最高的學區是伯根郡(Bergen County)北谷學區(Northern Valley Regional)，平均年薪11萬9285 元。

新州媒體NJ Advance Media針對最近發布的這一份數據進行分析發現，收入最高學區往往是規模大或者沒有小學的地區性高中學區。

新州這一份排行榜名列前15的學區教師薪資中位數都是六位數(至少10萬元)。

高薪學區教師的經驗往往高於新州平均值，顯示年資推升了薪資中位值。薪資最高的17個學區中，12個學區教師年資比州平均至少多一年。柏堅(Brigantine)學區的教師平均年資超過17年。

薪資最低七個學區是教師年資較少的特許學校。薪資中位值最低的是布里奇頓公立特許學校(Bridgeton Public Charter School)，平均年資不到一年。

「納稅人教育支出指南」每年都將薪資數據包括在內，這些數據由新州各學區自行提報，但是有一些學區未依規定提報 2023-24 學年度薪資資料。

新州2023-24學年度平均教師薪資最高的三個學區如下：

第一名：伯根郡北谷學區。平均年薪11萬9285元，跨年增幅1.6%，教師平均年資16.2年。

第二名：伯根郡帕斯卡克山谷學區(Pascack Valley Regional)。平均年薪11萬6240元，跨年增幅4.04%，教師平均年資16.8年。

第三名：莫里斯郡(Morris County)的莫里斯山丘學區(Morris Hills Regional)。平均年薪10萬5599元，跨年增幅3.17%，教師平均年資16.1年。

學區 新州 新澤西州

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