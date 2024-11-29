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費城學區信用評級提升 有助納稅人省荷包

編譯周芳苑／綜合報導
費城擁有全美第八大公立學校系統。(費城學區臉書)
費城擁有全美第八大公立學校系統。(費城學區臉書)

費城學區(Philadelphia School District)信用評級最近上升，目前背負的33億元債務將可望以更低利率融資，納稅人荷包也將因此省錢。

穆迪信評(Moody's Ratings)10月將費城學區信用評級提升至數十年來的最高點，理由是財務狀況穩健、與費城市關係牢固、擁有龐大而充滿活力的經濟基礎；不僅評等調升，該學區信用前景也樂觀。

信評調升後可望讓費城學區背負33億元債務以更低利率融資，節省納稅人的錢。

惠譽評級 (Fitch Ratings)今年5月便決定將費城學區信評首次提升至投資等級，隨後又調升為Baa2正級(Baa2 positive)。

穆迪分析師稱，費城學區經常定期公布財務訊息，在透明度和資訊披露上表現出色，而且預算管理令人滿意。

學區督導沃特林頓(Tony B. Watlington Sr.)透過聲明表示，信評升級證明該學區是財務好管家，而且在13個學術領域中有9 個領域有所改善，顯示在學校和學術上投入更多資源確實帶來額外回報。

在聯邦新冠疫情救助金的挹注下，費城學區2024年基金餘額增加 1億元，儲備金創新高，但未來幾年必須動用這些錢來彌補緊迫的赤字；該學區是賓州唯一無法自行增加收入的學區，高度依賴市府和州府資金

穆迪也提到費城學區面對的挑戰，包括無法自行提高收入和結構性赤字，假如市府和州府不採取行動，這些挑戰可能衍生赤字、或者被迫在未來幾年內裁減員工或計劃；其他威脅信評的風險還包括特許學校和網路學校競爭。

費城擁有全美第八大學校系統，共有216所學校約11萬7000名學生、另有近6萬5000所特許學校學生，預算45億元。

歷經長達41年垃圾債券信評和各種金融危機後，費城學區2018年被穆迪升級為投資評級。

學區 費城 預算

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