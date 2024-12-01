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走私電子零件涉助俄軍 新州男認罪 面臨30年刑期

編譯潘勛／綜合報導

警方表示，新澤西州男子葉爾莫連柯(Vadim Yermolenko)因參與國際走私、洗錢集團，想購買敏感電子元件供俄羅斯軍方及情報界使用等罪名遭起訴，葉爾莫連柯業已認罪。

美聯社報導，紐約市布魯克林區聯邦檢察官皮斯(Breon Peace)聲明指出，43歲的葉爾莫連柯面臨高達30年的牢獄之災。他住在新澤西州馬鞍河上游(Upper Saddle River)，擁有美、俄雙重國籍，2022年12月連同其他六人一起遭起訴。

檢方表示，這些人陰謀與俄國情報單位開在墨西哥的兩家公司合作，採買美國的電子元件，元件固然是民用，但也可用在製造核子及極音速武器，以及用在量子運算。檢方指出，出口這些科技違反美國的對俄制裁。

起訴這七人集團，另有司法部「KleptoCapture」專案小組合力進行；該跨部會單位專門負責制裁侵略烏克蘭的俄國。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)聲明表示，葉爾莫連柯加入其他約20多個犯罪分子，協助俄國能遂行軍事侵略，司法部KleptoCapture小組過去兩年半已把他們送上美國法庭制裁。

檢方表示，葉爾莫連柯出力開設空殼公司，在美國的銀行設戶頭，以便轉錢及搬運管制出口商品。由他帳戶轉出的錢，用來購買列為管制物品的狙擊槍子彈，而在愛沙尼亞截獲，未進俄國。

俄國 新澤西州 司法部

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