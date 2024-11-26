沒熱水、缺食物 新州1療養院遭勒令改善

新澤西州府查看過後發現，南澤西(South Jersey)療養院 Medford Care Center住民一連幾個月因鍋爐故障沒有熱水而無法洗澡，且院方積欠雜貨帳單、爐子壞了導致無法準備足夠食物，負責人幾個月不見人影。上述連串違法行為，致使新州 衛生廳(New Jersey Health Department)勒令該中心全面暫停入院。

州衛生廳也要求療養院馬上聘請顧問負責運作、並雇用飲食顧問為院內93名住民逐周檢測體重，否則將暫停其執照。

新州衛生廳發言人埃瓦伊斯(Dalya Ewais) 稱，療養院負責人皮內爾斯(Richard Pineles)消失六個月，目前已恢復食品配送。

皮內爾斯聲稱，許多調查結果被誇大或根本不實。他們有付費給食品供應商，而且一直依州府規定供應三天食品。

皮內爾斯承認鍋爐8月以來一直有問題，於是以住民洗澡時不洗衣服因應， 六個月沒有洗澡的說法不實。他說，其家族經營該療養院已40多年。

州府檢查後發現療養院一連串違規行為。鍋爐連月故障無法提供華氏70度以上的熱水，住民只能用海綿擦浴代替淋浴；此外，食物供應商未收到付款而要求交貨時收現金， 11月14日至15日，療養院只備兩天食物分量。

其他問題包括：保證居民個人津貼的保證金已到期、垃圾和回收材料堆積如山、未與周邊療養院達成協議以便在該中心強制疏散時接納其住民。

此外，療養院多名員工薪資支票遭退票，正待療養院償還先前衍生的費用。

新州州府稱，即使發出違規通知，未見療養院糾正疏失。

新冠疫情導致新州各療養院9693住民、 143名員工死亡以來，州衛生廳便對療養院管理提高警覺，從而暴露人員短缺、設施老舊以及感染控制不當等長期問題。

法庭文件顯示，該療養院積欠鍋爐管道承包商4萬元修復費用，而且欠外部人事機構數千元。

該療養院在2023年「聯邦醫療保險 和聯邦醫療補助計畫服務中心」(Centers for Medicare & Medicaid Services，CMS)最後一次全面檢查時，被評為二星，低於平均。