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賓州三哩島核電廠將重啟 1979核災事故居民心有餘悸

中央社／密德城24日電
預定重啟的賓州三哩島（Three Mile Island）核電廠。（路透）
預定重啟的賓州三哩島（Three Mile Island）核電廠。（路透）

預定重啟的三哩島（Three Mile Island）核電廠被讚譽為賓州的福音，也是人工智慧（AI）的助力，但卻遭當地居民唾棄，因為他們仍對1979年爐心熔毀事故心有餘悸。

法新社報導，賓州建築與貿易委員會主席貝爾（Robert Bair）告訴法新社：「天然氣正受到抨擊，全國各地的燃煤發電廠正逐步關閉。你必須擁有基載電力，而核能可能是我們擁有最有效率的基載能源。」貝爾認為，三哩島核電廠的重啟將使全美受惠。

根據賓州建築與貿易委員會的研究，重啟行動可為周邊的郡創造約3400個就業機會以及30億美元稅收。

微軟（Microsoft）為了滿足其資料中心龐大的電力需求，因此推動重啟三哩島核電廠的計畫。在1979年爐心熔毀事故後，三哩島核電廠有一半設施仍持續運作，直到2019年因經濟原因才停止運作。

生成式AI革命造成資料中心能源需求激增，促使雲端運算巨擘尋求額外的低碳能源來源。

微軟也是引領AI競賽的公司OpenAI最大股東，已與三哩島核電廠營運商星座能源公司（Constellation Energy）簽定一份為期20年的合約。星座能源表示，三哩島核電廠生產的所有電力都將供應給矽谷巨擘微軟。

距離三哩島核電廠不到4.8公里的密德城（Middletown）一名巴士司機開玩笑地說：「我同意（核電廠重啟），但主要是因為我最好的朋友在OpenAI工作。」

他說：「也不是啦，實際上主要的原因是這將會創造大量的就業機會。」

不過對其他人來說，1979年造成的恐懼和焦慮依然揮之不去。

隔著須斯罕那河（Susquehanna River）、與三哩島相望的哥茲波羅（Goldsboro）鎮議會主席坎佐內里（Matthew Canzoneri）表示：「大多數居民更希望它繼續關閉。」

他說：「這座核電廠生產的能源不會直接造福當地社區，有鑑於三哩島的歷史，居民確實感到擔憂。」

AI 賓州 微軟

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