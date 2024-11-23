仿效華埠打造非洲城？費城部分居民反對：我們先到的

費城西南區聚居許多非裔居民，因此部分人士提議成立「非洲城」，圖為支持該提案者分享意見。(費城非洲城臉書)

愈來愈多非洲移民 聚居賓州費城 西南區，當地人口結構轉變，居民之間的緊張局勢也隨之升高，部分人希望仿效華埠打造「非洲城」，但也有不少數十年的非裔 老住戶反對。

華盛頓郵報報導，警長海達‧拉(Haeda Raa)去年底離開賴比瑞亞，躲避具有暴力性質的部落儀式；他搭機飛抵中美洲，轉乘巴士和步行抵達美墨邊境。

美國移民官員拘留他五天，48歲的他在美無親無故，不知道獲釋後能上哪去；他從另一名拘留者口中得知，「去費城，非裔在那裡有個社區」。

一年後，海達定居在費城西南部，當地的非裔移民人口不斷擴張。

紐約市仍是許多移民首選的目的地，但也有數千人定居費城，當地一區正爭取重新命名為「非洲城」(Africatown)。

以紐約的小義大利或洛杉磯華埠為借鏡，費城的非裔社區組織者希望將50個街區的範圍打造成非洲美食與文化的展示中心，為移民提供第二個家，並作為外人瞭解非洲的窗口。

北美非洲文化聯盟(African Cultural Alliance of North America，ANACA)執行董事賈巴泰(Voffee Jabateh)說，ANACA倡議將費城西南部變成非洲城，賈巴泰說：「愛爾蘭人、義大利人、德國人和波蘭人來過，現在這波新移民是非洲人。」

費城西南部的人口結構迅速轉變，當地的緊張局勢也隨之升高，部分定居已久的居民(包括少數美籍非裔人士)表示，堅決反對用另一個大陸的名稱來命名他們的社區。

69歲的非裔鮑爾(Terri Powell)在費城住了30年，她說：「這不是非洲，他們搬進這區。但非洲城？不，這是費城西南部，我們先到的。」

非洲城的辯論在前總統川普明年即將重返白宮之際發生，總統當選人川普矢言推動史上最大規模的無證移民驅逐行動，讓移民社區感到憂心忡忡。

非洲城的支持者表示，不會停止在美國落地生根的計畫，相信川普無法驅逐大多數移民，尤其是那些已申請庇護，案件進入移民法庭後審者。