開上千奧施康定假藥單換錢 賓州護士入獄

賓州 檢察長辦公室(Pennsylvania Office of Attorney General)日前宣布，前賓州西部的56歲執業護士薩普(Joseph G. Sapp)開出數以千計的鴉片用藥奧施康定(Oxycodone)假藥單被判入獄。

賓州檢長辦公室稱， 薩普被判處11個半月至23個月監禁、隨後緩刑8年；先前這名前護士對於持有並有意圖交付、聯邦醫療補助白卡(Medicaid )欺詐、偽造和相關指控認罪。

調查人員稱，薩普為自己和其他人開立處方以換取金錢，並在不同郡區的藥局配藥，包括威斯特摩蘭郡(Westmoreland)、阿勒格尼郡(Allegheny)、費耶特郡(Fayette)和華盛頓郡(Washington)。

檢察官表示，薩普承認欺詐利用醫療補助，提交假的處方請款，並用假身份非法獲取藥物；薩普還承認偽造處方並向他人提供藥品以換取金錢。

賓州檢察長亨利(Michelle Henry)說，被告職責是為真正有需要的人開藥，卻違責而助長鴉片類藥物濫用、擴大奧施康定的使用；他說，這些管理強效藥品的人將依最高標準予以追究，違法者須承擔責任。

檢察長辦公室麻醉品調查局(Bureau of Narcotics Investigations)和醫療補助詐欺控制部門(Medicaid Fraud Control Unit)主導這一次的調查，並得到賓州鎮警察、威斯特摩蘭郡毒品 特工組與警長辦公室、以及美國緝毒局(U.S. Drug Enforcement Administration)協助。