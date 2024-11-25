我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多會員自評若出現3理由之一 不宜再續

阻擋龐培歐入閣 小唐納川普掌「新人事話語權」

拒配合調查 賓大多家醫院 病人安全降級

編譯周芳苑／綜合報導

權威性非營利醫院監督機構Leapfrog公布秋季報告，賓大醫療系統(Penn Medicine)費城醫院保護病人安全方面的評級多數被降等；賓大系統出面解釋，他們只是拒絕配合耗時而未必有意義的調查，但堅守品質和安全承諾。

Leapfrog為懲罰不參與調查的機構而改變評鑑方式，賓大系統未配合參與調查，其費城地區所有醫院都被評為C級；其中賓大醫院(University of Pennsylvania)、賓州長老會醫療中心(Penn Presbyterian Medical Center)和切斯特郡醫院(Chester County Hospital)被降等，賓州醫院(Pennsylvania Hospital)則連續兩年C級。

賓大系統旗下費城以外地區的蘭開斯特綜合醫院Lancaster General Hospital和普林斯頓醫療中心(Princeton Medical Center)因遵守保險合約而配合參與調查，獲A級。

Leapfrog每年針對全美約3000家醫院發布兩次安全評級；秋季評級以2022至2024年數據為基準。

全美約八成醫院配合調查，唯獨賓大醫院系統和Crozer Health不參與。 Crozer系統醫院隸屬營利機構 Prospect Medical Holdings，過去四度評等都獲D級。

以前，醫院未配合提供數據，Leapfrog根據該地其他醫院的平均回應評分，這一次則給予更嚴苛的最低評級。

賓大系統2023年也停止向「美新與世界報導」(U.S. News & World Report)另一領先排名系統提交數據。

賓大醫院系統醫療長布倫南(PJ Brennan)說，各評鑑用不同方法、並只將選定的績效納入考核，難以依靠單一調查評估醫衛系統品質。

Leapfrog對費城、賓州郊區和新州南部41家醫療院所進行評級，結果17家醫院獲A級、7家B級、15家C級，2家D級。

賓大 費城 賓州

上一則

芝富地博物館「走近中國文化」 人氣爆棚

下一則

歡慶感恩節最佳去處 亞城全美第2 聖地牙哥居冠

延伸閱讀

AI生成女同學裸照 賓州學生罷課抗議

AI生成女同學裸照 賓州學生罷課抗議
當街飆罵種族視頻在社群瘋傳 賓州大顧問會委員辭職

當街飆罵種族視頻在社群瘋傳 賓州大顧問會委員辭職
賓州小鎮政府出納 盜用10萬公款被定罪

賓州小鎮政府出納 盜用10萬公款被定罪
費城亞裔男亂放槍枝 7歲女童誤射自己致死

費城亞裔男亂放槍枝 7歲女童誤射自己致死

熱門新聞

隨著網購成為趨勢，包裹失竊情形也不斷增長。(pexels)

網購旺季來臨 包裹失竊最多城市、快遞公司排名出爐

2024-11-22 09:43
馬州查爾斯郡華道夫市(Waldorf)的C. Paul Barnhart小學，日前發生二年級男童遭吊在學校廁所門鉤事件。(小學官網截圖)

馬州7歲童被吊學校廁所門鉤 脖子瘀青父母震驚

2024-11-18 12:12
華府地區的聯邦政府員工超過37萬名，川普上台後計畫大舉裁員的聲明，多少影響員工心情。(特派員黃惠玲／攝影)

川普放話大幅裁員 衝擊華府逾37萬聯邦員工

2024-11-20 12:08
FBI表示，詐騙份子要求受害者將存款全數購入黃金，然後再以黃金可代存入聯邦儲備銀行為名取走所有金條。(pexels)

FBI：金條詐騙橫掃威州 49人失金1300萬 1華裔車手落網

2024-11-18 10:28
密西根，一頭鹿躍到公路上。示意圖。美聯社

寒冬打獵 3密西根男子心臟驟停死亡

2024-11-21 15:32

吸金1700萬 新州網紅夫婦房產投資詐騙被控罪

2024-11-18 11:55

超人氣

更多 >
風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響

風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響
吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質

吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質
范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳

范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳
401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了

401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了
台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」

台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」