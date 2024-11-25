拒配合調查 賓大多家醫院 病人安全降級

權威性非營利醫院監督機構Leapfrog公布秋季報告，賓大 醫療系統(Penn Medicine)費城 醫院保護病人安全方面的評級多數被降等；賓大系統出面解釋，他們只是拒絕配合耗時而未必有意義的調查，但堅守品質和安全承諾。

Leapfrog為懲罰不參與調查的機構而改變評鑑方式，賓大系統未配合參與調查，其費城地區所有醫院都被評為C級；其中賓大醫院(University of Pennsylvania)、賓州 長老會醫療中心(Penn Presbyterian Medical Center)和切斯特郡醫院(Chester County Hospital)被降等，賓州醫院(Pennsylvania Hospital)則連續兩年C級。

賓大系統旗下費城以外地區的蘭開斯特綜合醫院Lancaster General Hospital和普林斯頓醫療中心(Princeton Medical Center)因遵守保險合約而配合參與調查，獲A級。

Leapfrog每年針對全美約3000家醫院發布兩次安全評級；秋季評級以2022至2024年數據為基準。

全美約八成醫院配合調查，唯獨賓大醫院系統和Crozer Health不參與。 Crozer系統醫院隸屬營利機構 Prospect Medical Holdings，過去四度評等都獲D級。

以前，醫院未配合提供數據，Leapfrog根據該地其他醫院的平均回應評分，這一次則給予更嚴苛的最低評級。

賓大系統2023年也停止向「美新與世界報導」(U.S. News & World Report)另一領先排名系統提交數據。

賓大醫院系統醫療長布倫南(PJ Brennan)說，各評鑑用不同方法、並只將選定的績效納入考核，難以依靠單一調查評估醫衛系統品質。

Leapfrog對費城、賓州郊區和新州南部41家醫療院所進行評級，結果17家醫院獲A級、7家B級、15家C級，2家D級。