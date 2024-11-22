AI生成女同學裸照 賓州學生罷課抗議

使用人工智慧(AI )生成或竄改的色情內容引起擔憂，校園內也不例外。賓州 一所私立學校爆出學生利用AI技術合成女同學裸照的案件，該事件導致學校高層辭職，引發學生罷課 抗議，並促成相關單位執行刑事調查。

薩斯奎哈納區域警察局(Susquehanna Regional Police Department)警探勞雷爾·拜爾(Laurel Bair)日前表示，一名少年嫌犯8月被蘭開斯特郡日校(Lancaster Country Day School)退學，調查人員沒收了他的手機。

美國執法部門一直在打擊電腦生成兒童圖片，以及真實世界兒童的篡改照片，司法部正在追查利用AI工具的不法人士，各州也紛紛實行法律來解決這一問題。

將於下個月底生效的賓州法律明確規定，製作或散布AI生成的兒童性虐待素材，屬非法行為。

根據法院紀錄，針對蘭開斯特郡日校AI生成照片案，當局在今夏查獲與一名15歲少年相關的iPhone 11。法院文件並未公開該少年身分。

根據文件，一名女性告訴警方，她的女兒說一名同學拍攝其他學生的照片，並使用AI技術製作成裸體照。

根據警探拜爾的書面證詞，當時的學校負責人米契(Matt Micciche)告訴警方，學校於2023年11月透過Safe2Say Something計畫，收到關於這些照片的投訴，但嫌疑人否認指控。

拜爾指出，一些家長早在5月就得知這些照片的事情，他們還聽說這些「AI裸照」被發布到一個聊天室。

拜爾未透露多少女學生受害，但表示更多相關資訊或在未來兩周公布。

地方媒體LNP報導，11月8日蘭開斯特郡日校大部分的高中生罷課抗議，在校園內抗議遊行，11日學校停課。

校方表示，已與米契「拆夥」，董事會主席安潔拉·安格-阿爾哈德芙(Angela Ang-Alhadeff)也已辭職。