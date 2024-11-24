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新州海灘發現被宰殺海豚 器官被切除 聯邦調查

編譯周芳苑／綜合報導
「海洋哺乳動物擱淺中心」日前在臉書分享海豚恐遭殺害的圖片。(海洋哺乳動物擱淺中心)
「海洋哺乳動物擱淺中心」日前在臉書分享海豚恐遭殺害的圖片。(海洋哺乳動物擱淺中心)

新澤西州艾倫赫斯特(Allenhurst)海灘上月底發現一隻看起來「被宰殺」的普通海豚(common dolphin)，其身上多處器官被切除，聯邦當局正在調查這起可怕的動物死亡事件。

聯邦授權的海洋哺乳動物救援、康復和釋放機構「海洋哺乳動物擱淺中心」(Marine Mammal Stranding Center , MMSC)日前在臉書分享圖片貼文稱，該中心上月底接到電話，擱淺協調員據報抵達海灘時，發現一隻被宰殺海豚的遺骸；其肉及器官遭鋒利器械完全切除，只留下頭部、背鰭和尾鰭、心臟和肺。

MMSC表示，發現海豚遺體被發現的前一晚，據報有一隻活海豚在街區外的海浪中掙扎，目前尚不清楚海灘上的海豚遺骸是否就是目擊者所描述的遇險海豚。

遇害海豚的遺體已被送至MMSC，由中心工作人員深入記錄和拍照。

美國國家海洋暨大氣總署(National Oceanic and Atmospheric Administration ,NOAA)漁業執法辦公室(Fisheries Office of Law Enforcement)將負責調查。

NOAA在4月也曾調查一隻寬吻海豚(bottlenose dolphin)遭槍擊死亡事件。

NOAA稱，該隻海豚3月13日在路易斯安那州海灘被發現，最終由奧杜邦水族館救援隊(Audubon Aquarium Rescue)帶到奧杜邦自然研究所(Audubon Nature Institute)進行屍檢。屍檢顯示，海豚屍體發現多發子彈，包括大腦、脊髓和心臟；該機構懸賞兩萬元追蹤線索。

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