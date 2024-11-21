美鐵基設老化致通勤地獄 新州獲聯邦撥款改善

美鐵東北走廊的軌道等基礎設施亟待改善、升級。(Amtrak)

聯邦鐵路管理局(Federal Railroad Administration, FRA)宣布，將撥款4.44億元協助新澤西州更換新州捷運 (NJ Transit) 、美鐵(Amtrak)等老化基礎設施，解決東北走廊(Northeast Corridor)「地獄夏天」問題。

4.4億元款項中，1.12億元將用於更換老化走廊運輸線路基礎設施，聯邦眾議員帕隆(Frank Pallone) 稱，新州捷運、美鐵因地獄夏天問題導致運輸延誤、列車取消。

另有1340萬元將用於更換或升級已有90年歷史的架空接觸網電線。新州州長墨菲(Phil Murphy)說，這筆款項將改善用了一個多世紀的基礎設施。

此外， 1860萬元將針對北布倫瑞克(North Brunswick)和伊麗莎白(Elizabeth)間26哩走廊上的40年老舊信號，進行更換改造； 8020萬元作為建造新變電站，來取代桑迪颶風(Sandy)時受損的變電站。

其中最大一筆款項是1.875億元，擬推出新設計來取代東北走廊115年歷史的鋸齒橋，並資助先前沒有資金進行的工程。

另有兩筆款項將用於為紐約賓州 車站(Penn Station)。其中7250萬元將進行翻新和現代化改造，擴大大廳容量以及從街道和地下綜合區內部的通道，還將針對通風、消防安全和標誌設施升級；另外7190萬元將用於設計和環境工作，最終將為賓州車站建造附屬建築以容納更多列車。