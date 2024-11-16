新澤西城市大學臨時校長 酒駕被控罪

新澤西 城市大學(New Jersey City University)臨時校長阿塞博(Andrés Acebo)帶領全校擺脫瀕臨財務災難的困境，9 月間卻因為下班後在伯根郡(Bergen County)酒後駕車而被指控。

據法庭稱，阿塞博(Andrés Acebo)9月12日凌晨2時15分在華盛頓鎮(Washington Township)被捕，罪名是酒後駕駛，另被控三項汽車違法行為，包括未靠右行駛、粗心駕駛恐危害人身或財產安全、以及魯莽駕駛。

華盛頓鎮警方拒絕提供有關這位臨時校長被逮捕的相關訊息，但法庭紀錄顯示，阿塞博在華盛頓大道上駕駛一輛 2023年速霸陸(Subaru)休旅 車時被警方攔下。

法庭文件也未提及阿塞博被攔下當時的血液酒精含量等相關訊息。

新澤西城市大學董事會主席維斯康蒂(Luke Visconti)表示，董事會(Board of Trustees)得知(臨時校長)最近的交通違法行為，由於發生在下班後、而且未牽涉到校方的車輛，因此認定為私人問題。阿塞博已向受託人和國家指定的監察人員保證，他將全力負責處理這一件事。

38歲的阿塞博2023年1月被任命為臨時校長，接掌代理校長(acting President)克羅爾(Jason Kroll)的職務。克羅爾是在學校2022年6月宣布財務緊急情況、 前校長亨德森(Sue Henderson)辭職後上任。

亨德森擔任代理校長期間，學術計畫和體育部門以及房地產 開發都過度擴張，加上入學人數下降，學校財務陷入混亂；新州政府去年因此為學校追加撥款1000萬元。

法庭紀錄顯示，阿塞博預訂11月21日在華盛頓鎮的市法院(Washington Township Municipal Court)出庭；目前他本人和校方都不願透露他是否打算針對指控提出異議。