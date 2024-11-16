我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拳王泰森輸給27歲網紅 但將賺到2000萬元出場費

薄瓜瓜準岳父現身 許子文對兩岸訂親微笑一語

新澤西城市大學臨時校長 酒駕被控罪

編譯周芳苑／綜合報導

新澤西城市大學(New Jersey City University)臨時校長阿塞博(Andrés Acebo)帶領全校擺脫瀕臨財務災難的困境，9 月間卻因為下班後在伯根郡(Bergen County)酒後駕車而被指控。

據法庭稱，阿塞博(Andrés Acebo)9月12日凌晨2時15分在華盛頓鎮(Washington Township)被捕，罪名是酒後駕駛，另被控三項汽車違法行為，包括未靠右行駛、粗心駕駛恐危害人身或財產安全、以及魯莽駕駛。

華盛頓鎮警方拒絕提供有關這位臨時校長被逮捕的相關訊息，但法庭紀錄顯示，阿塞博在華盛頓大道上駕駛一輛 2023年速霸陸(Subaru)休旅車時被警方攔下。

法庭文件也未提及阿塞博被攔下當時的血液酒精含量等相關訊息。

新澤西城市大學董事會主席維斯康蒂(Luke Visconti)表示，董事會(Board of Trustees)得知(臨時校長)最近的交通違法行為，由於發生在下班後、而且未牽涉到校方的車輛，因此認定為私人問題。阿塞博已向受託人和國家指定的監察人員保證，他將全力負責處理這一件事。

38歲的阿塞博2023年1月被任命為臨時校長，接掌代理校長(acting President)克羅爾(Jason Kroll)的職務。克羅爾是在學校2022年6月宣布財務緊急情況、 前校長亨德森(Sue Henderson)辭職後上任。

亨德森擔任代理校長期間，學術計畫和體育部門以及房地產開發都過度擴張，加上入學人數下降，學校財務陷入混亂；新州政府去年因此為學校追加撥款1000萬元。

法庭紀錄顯示，阿塞博預訂11月21日在華盛頓鎮的市法院(Washington Township Municipal Court)出庭；目前他本人和校方都不願透露他是否打算針對指控提出異議。

新澤西 休旅 房地產

上一則

持AI兒童色情影像 威州男子面臨7控罪

下一則

華府收購Capital One體育館 最快月底表決

延伸閱讀

持AI生成兒童色情影像 威州男子面臨7控罪

持AI生成兒童色情影像 威州男子面臨7控罪
大學點新衛星分局 詳情 聯繫方式曝光

大學點新衛星分局 詳情 聯繫方式曝光
中國2025大學畢業生上看1222萬、攀新高 就業壓力破表

中國2025大學畢業生上看1222萬、攀新高 就業壓力破表
氟化物被誤解了 專家破解健康迷思

氟化物被誤解了 專家破解健康迷思

熱門新聞

馬州地方法院法官13日裁定涉嫌殺母的蒂芬妮‧張不得保釋。(馬州地方法院官網截圖)

馬大華女碩士毆打母親致死 法官裁定不得保釋

2024-11-14 10:55
喬州推出客製化白卡計畫(Pathways to Coverage)，要求投保者必須每月工作80小時，但僅4000多人加入。(youtube截圖)

川普上台改革醫保 持白卡、有病史者或面臨巨大變動

2024-11-12 09:25
發生兩死槍擊案的社區，住戶幾乎都是華人。（特派員黃惠玲/攝影）

芝加哥華埠2華男身中多槍陳屍住處 疑涉毒品交易

2024-11-13 09:10
西雅圖中國城連兩日共傳10起隨機砍人案，一名34歲嫌犯落網。(美聯社)

西雅圖中國城連2天爆10起隨機砍人案 34歲嫌犯落網

2024-11-08 23:30
解除婚約後，婚戒歸誰？麻州高等法院8日一宗判決裁定，即使是男方主動取消婚約，女方仍須退還訂婚戒指。(路透)

男取消婚約...女須還7萬訂婚戒 麻州高院終結60年來的州法

2024-11-08 21:07
一對新人廣邀賓客參加婚禮，結果只有5人到場。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Seljan Salimova）

發百張喜帖只來5人 新娘見全場空桌心碎：我做人太失敗？

2024-11-14 19:20

超人氣

更多 >
水煮蛋剝殼有技巧 美食家提供這一招

水煮蛋剝殼有技巧 美食家提供這一招
薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照

薄瓜瓜十多年來行事低調 手握2張美國律師執照
薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息

薄瓜瓜婚宴低調辦在新竹 馬辦否認馬英九出席消息
58歲拳王泰森復出 與27歲網紅保羅今晚開打前…先賞巴掌

58歲拳王泰森復出 與27歲網紅保羅今晚開打前…先賞巴掌
房市榮景不再？專家：德州奧斯汀已成「重災區」

房市榮景不再？專家：德州奧斯汀已成「重災區」