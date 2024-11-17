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賓州SEPTA車票 明年擬全面調漲21% 服務也將縮減

編譯周芳苑／綜合報導

賓州東南捷運局(SEPTA)提議2025年起全面調漲票價 21.5%，此外，從明年7月開始大幅縮減服務，邁開系統衰敗的管理步伐。

SEPTA預訂12月13日舉辦公聽會。SEPTA預算暨創新總監強納森(Erik Johanson)說，漲價議題已討論兩年。

聯邦疫情期間的交通系統援助逐步取消後，SEPTA 面臨2.4億元年度赤字；今年稍早，州參議院共和黨議員批准對州交通系統信託基金一次性撥款，SEPTA取得4600萬元。

漲價與縮減服務計畫宣布之際，SEPTA與運輸工人工會Transport Workers Union Local 234正密集進行合約談判；SEPTA稱，財政危機下無力大幅加薪， TWU領導人則延遲罷工以繼續談判。

SEPTA董事會可望在12 月19日月度會議上就漲價案進行表決，一旦通過，將從2025年初將生效，屆時在原訂12 月 1 日生效的平均7.5%臨時漲幅之上，還要再調漲21.5% 。

SEPTA 上次漲價是2017年，自那時候迄今消費者物價指數上漲29%。

如果順利漲價，本財年剩餘時間內將挹注2300萬元收入，預計2026年起每年挹注4500萬元收入。

至於服務預訂縮減20%，最快明年7月1日起的新財年才會實施。預計第一年節省9200萬元，隨著考慮關閉公車站等削減基礎設施的配套下，節省的額度可望增加。

削減開支恐導致乘客流失，每年將有4000至5000萬元收入損失，但淨收入仍有助於解決預算赤字。

SEPTA規畫和戰略主管霍爾頓 (Jody Holton) 稱，削減計畫包括取消或縮短路線以及減少公車、電車、地鐵和區域鐵路(Regional Rail)服務班次。

目前SEPTA周間平均每天約有79萬人搭乘 。

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