新州首位亞裔參議員 迎來新時代 金安迪：很自豪

民主黨眾議員金安迪(Andy Kim)成為新州第一個亞裔聯邦參議員。(金安迪臉書截圖)

美國全國廣播新聞(NBC News)報導稱，民主黨眾議員金安迪(Andy Kim)在新州 參議院選舉中勝出，擊敗共和黨候選人巴肖(Curtis Bashaw)，成為新澤西州第一位亞裔參議員 ，填補前參議員梅南德斯(Bob Menendez)的席位。

42歲的金安迪在預估勝選後首次接受採訪時表示，有很多事情要處理，「但我真的很自豪。」

空出席位的梅南德斯長期擔任民主黨參議員，7月因受賄圖利而被定罪後， 8月辭職。

金安迪說，人們生活在一個對政府嚴重不信任的時代，社會為此擔憂受威脅，這是他加緊競選參議員的重要原因；他在梅南德斯被起訴的第二天參選，渴望新的、年輕一代領導層站出來。

許多新州選民將金安迪參選，視為在梅南德斯執政近20年後重新開始的機會，也反映該州人口結構變化，亞裔成了成長最快的族裔。

2000至2022年，新州亞裔美國人幾乎翻倍；以該州人口第二多的密德瑟斯郡(Middlesex)為例，亞裔選民幾乎占了38%，人口最多的伯根郡，亞裔占四分之一。

金安迪是韓國第一代移民的兒子，在南澤西長大；不過，並非人人都接受亞裔美國人代表新州發聲；金安迪提到，去年第一次開始競選參議員時，有人當面說他是全州選出的錯誤的少數族裔。

金安迪目前代表新州第三國會選區，他說，「我和其他人一樣有權代表新州，一樣是美國人。」

金安迪2月提起訴訟，挑戰新州被稱為「郡線」(county line)的獨特選票設計，該設計要求獲郡黨支持的候選人分放在同一列，他主張應該依職務為候選人分組，否則郡界選票讓得到政黨領袖支持的人受益，並不公平，美國地區法官5月同意金安迪提案，下令禁用舊款設計。

即將展開第一個參議員任期之際，金安迪希望亞裔美國人跨足公共服務領域，他鼓勵想要競選公職的人不要自我設限。