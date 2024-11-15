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當街飆罵種族視頻在社群瘋傳 賓州大顧問會委員辭職

編譯周芳苑／綜合報導

賓州大學(Penn State University)約克校區(Yokr)顧問會委員斯帕諾斯(Jonathan Spanos)，日前在街上辱罵種族遭錄下，影片在社群媒體X上瘋傳，校方隨即在X譴責，並證實當事人從賓州大離職。

賓州大發文稱，(斯帕諾斯)充滿仇恨的語言沒有立足之地，也不能反映大學的價值觀或者該校致力打造包容性環境的願望；該校正緊急調查整個事件。

斯帕諾斯2012年起一直擔任賓大約克分校顧問委員會成員，他本人也是賓州大博士；他和妻子在賓州共同經營已有76年歷史的海鮮餐廳 The Paddock on Market 。

斯帕諾斯曾受邀擔任約克賓州大2014年畢業典禮演講嘉賓，當時被喻為「出色的國土安全公安資訊技術總監」，擁有25年多廣泛的組織變革和發展經驗；他還以父母名義對該校提供獎學金。

斯帕諾斯日前卻在住宅區街道中央高喊種族主義言論；在瘋傳的影片中，斯帕諾斯的男子多次使用「n字」(n-word，黑鬼)，並大喊「我是種族主義者」。發文者稱其言行與路怒事件有關。

知情人士稱，事件發生於上個月，影片上傳至X後，10日開始流傳。

全國有色人種協進會(NAACP)約克分會聲明，使用貶低性語言具有冒犯性，這樣的言詞出自教育機構和商業界影響與權威人士時，格外令人擔憂。

約克賓州大證實正著手調查，但一位發言人透露，斯帕諾斯辭職後，該校停止調查。

就在影片開始流傳的第二天(11日)，斯帕諾斯便辭去顧問委員會職務；法庭紀錄顯示，目前斯帕諾斯未被提控。

賓州 種族主義 社群媒體

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