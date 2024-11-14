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200青少年搶劫便利店 新州警卻未逮人

編譯周芳苑／綜合報導

新澤西州西部小鎮科林斯伍德(Collingswood)上月有200多名青少年橫衝直撞、擾亂一場老師與家長贊助的籌款活動，並且搶劫知名連鎖便利商店Wawa，甚至在費城市郊的住宅區中鬥毆；然而儘管如此，警方沒有逮捕任何人。

這一連串事件發生地點位於公園大道(Park at Park Avenue)和西布朗寧路(West Browning Road)的奈德公園(Knight Park)、以及位於哈登大道(Haddon Avenue)上的便利商店 Wawa。

科林斯伍德鎮指出，在這樣的新騷亂趨勢下，將審查並修改公共活動計畫。

科林斯伍德區長及警察局長透過聲明表示，奈特公園及其周邊發生暴力事件、Wawa遭搶劫竊盜後雖然沒有立即逮捕任何人，但是仍持續進行調查。目前尚不清楚是否有任何人員受傷報告。

科林斯伍德警察局(Collingswood Police Department)在臉書(Facebook)上貼文稱，科林斯伍德家長教師協會(Parent-Teacher Association, PTA) 贊助的奈德公園「鬧鬼乾草車活動」(Haunted Hayride)需要警方出面，當時估計有200多名青少年被大量車輛載到奈特公園郊區放下。」 又稱，「活動很快就因為爆發的打架(主要是後來抵達的年輕人間)和不守規矩行為而中斷。」

官員說，超過200名青少年參與當天這一連串擾亂與搶劫行動，其中許多人當晚8時過後才搭車抵達；大約8時20分，一大群青少年很快就開始互相打鬥、插隊並魯莽穿梭。

警方見狀決定停止活動，並向鄰近部門尋求幫助、驅散青少年。正當驅散行動展開時，50至70名年輕人群起佔領鄰近便利商店Wawa，偷竊物品並製造騷亂，警察隨即驅散他們，商店當晚關門。

另一群將近80名的青少年在公園附近住宅區進行「大規模鬥毆」，警方也動員驅散這些青少年。

新澤西州 費城 臉書

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