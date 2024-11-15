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一品香東北菜感恩節進店消費即送小菜

新澤西訊

感恩節即將來臨，今年又逢一品香東北菜店慶六週年，為感恩新老客戶，一品香推出進店堂食消費就送小菜一份。歡迎大家前來品嘗！

另外一品香近期又增加了諸多新菜品如：烤串，烤雞架，辣椒炒護心肉，蒜泥護心肉，烤油邊，拌冷麵，土豆絲牛肉卷餅等等，價格實惠菜量足，服務周到環境衛生。

一品香大廚來自東北，有著多年烹飪經驗。大家喜愛的經典東北菜如拔絲地瓜，鍋包肉，酸菜，醬大骨，五彩拉皮，紅燒肉燉豆角，溜三樣，東北冷麵等都是大師傅的拿手好菜。一品香為了滿足上班族需要，特推出特價午餐系列：一品香炒飯，西紅柿蓋飯，麻婆豆腐蓋飯，麻婆豆腐蓋飯，木須肉蓋飯，紅燒肉蓋飯，肥牛蓋飯，孜然羊肉蓋飯，蔥爆羊肉蓋飯，蔥爆牛肉蓋飯，紅燒牛肉蓋飯，小椒牛肉蓋飯，紅燒豬蹄蓋飯，咖喱雞肉蓋飯等。

一品香的老闆及廚房師傅都是地道的東北人，有著東北人的豪爽和熱情，多年來專注經營東北菜。

歡迎大家齊聚一品香品嘗美味佳餚，電話：732-640-1777；11:00am-9:30pm(週二休息)；1778 Lincoln Hwy,Edison,NJ 08817

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